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Любовные игры Сары и Элеоноры
Билеты от 1000₽
Киноафиша Любовные игры Сары и Элеоноры

Спектакль Любовные игры Сары и Элеоноры

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театр на Трубной приглашает вас на уникальный спектакль

Театр на Трубной приглашает вас на уникальный спектакль, который погружает зрителей в мир двух величайших актрис — Сары Бернар и Элеоноры Дузе. Это возможность увидеть на сцене не только мастерство игры, но и раскрыть тайны, обычно скрытые от глаз публики.

Уникальное сочетание талантов

Сара Бернар и Элеонора Дузе — это не просто имена, это настоящие иконы театрального искусства. Их жизнь была посвящена театру, и в каждой роли они оставили свой след. Мощная энергетика этих актрис завораживает, а их многогранный талант позволяет зрителям пережить целую гамму эмоций, от радости до глубокой печали.

Эмоциональная сила спектакля

Спектакль обещает быть насыщенным и динамичным. Зрители смогут испытать на себе ту высокую эмоциональную силу, которую могут передать только истинные мастера своего дела. Откройте для себя сложные внутренние миры героинь и позвольте себе погрузиться в их переживания.

Интересные факты о актрисах

Сара Бернар, известная своим уникальным голосом и харизмой, считается одной из первых звезд театра. Элеонора Дузе, в свою очередь, известна своим глубоким подходом к роли и умением вызывать сопереживание у зрителей. Их взаимодействие на сцене — это не только игра, но и встреча двух эпох и культур.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного театрального события!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

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