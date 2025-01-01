Меню
Любовница
Киноафиша Любовница

Спектакль Любовница

Продолжительность 2 часа ( без антракта)

О спектакле

Танго-спектакль «Любовница» в Астане

Одна из самых красивых историй о любви, танго и вере. Спектакль поднимает важные вопросы выбора: как остаться верным себе, несмотря на ожидания окружающих. Быть тем, кого хотят видеть родители, публика или любимый человек, или стать тем, кем ты сам желаешь быть? Этот спектакль предлагает зрителям найти ответ на этот непростой вопрос.

«Любовница» дарит зрителям неожиданные эмоции, сочетая в себе смех, страсть, грусть и неловкость. Коктейль из ярких чувств гарантирован!

Отзывы зрителей

Зрители восторженно делятся своими впечатлениями:

  • «Эта история про любовницу от слова ЛЮБОВЬ. После спектакля я аплодировала стоя - не могла усидеть на своем месте. Это очень сильно!»
  • «Спектакль оставляет послевкусие, пищу для разума, раздумье, а это значит, что он смог дотронуться до сердца! Гениальная постановка, завораживающая хореография и игра актеров.»
  • «Спектакль «Любовница» сегодня смотрела четвертый раз. Потрясающие впечатления от каждого просмотра. Невероятные чувства, эмоции от всего...»

Информация для зрителей

Мы заботимся о комфортной атмосфере спектакля. Обратите внимание: после начала выступления вход в зал будет закрыт, и опоздавшие зрители не смогут попасть на спектакль (билеты становятся недействительными).

Изменились планы? Сообщите нам об этом не позднее чем за 72 часа, и мы вернем деньги или перенесем ваш билет.

Режиссер
Разия Хасанова
В ролях
Диляра Есмагамбетова
Руслан Сатканов
Ислам Амангелді

Купить билет на спектакль Любовница

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
13 февраля пятница
19:00
Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова Астана, проспект Мангилик Ел, B 2.3

