Любовница
Киноафиша Любовница

Спектакль Любовница

Продолжительность 1 час 45 мин

О спектакле

«Любовница» - спектакль-легенда в Алматы

С этого спектакля началась «эпидемия» аргентинского танго в нашем городе! «Любовница» рассказывает историю о глубоких чувствах, столь ярких и талантливых, что трудно понять, где заканчивается реальность и начинается вымысел.

Отзывы зрителей

Зрители делятся своими впечатлениями:

«Эта история про любовницу от слова ЛЮБОВЬ. После спектакля я аплодировала стоя — не могла усидеть на своем месте. Это очень сильно!»

«Спектакль оставляет послевкусие, пищу для разума, раздумье. А это значит, что он смог дотронуться до сердца! Гениальная постановка, завораживающая хореография и игра актеров.»

«Спектакль «Любовница» сегодня смотрела четвертый раз. Потрясающие впечатления от каждого просмотра. Невероятные чувства, эмоции от всего...»

Условия посещения

Мы бережем атмосферу спектакля для комфорта зрителей: после начала спектакля вход в зал будет закрыт, и опоздавшие, к сожалению, не смогут зайти (билеты становятся недействительными).

Если ваши планы изменились, пожалуйста, сообщите нам не позднее чем за 72 часа, и мы вернем деньги или перенесем билет.

Режиссер
Разия Хасанова
В ролях
Диляра Есмагамбетова
Елизавета Яковенко
Руслан Сатканов
Ислам Амангелді

Купить билет на спектакль Любовница

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
17:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 14000 ₽
20:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
26 декабря пятница
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 14000 ₽
4 января воскресенье
17:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 14000 ₽
20:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 14000 ₽

