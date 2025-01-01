«Любовница» - спектакль-легенда в Алматы

С этого спектакля началась «эпидемия» аргентинского танго в нашем городе! «Любовница» рассказывает историю о глубоких чувствах, столь ярких и талантливых, что трудно понять, где заканчивается реальность и начинается вымысел.

Отзывы зрителей

Зрители делятся своими впечатлениями:

«Эта история про любовницу от слова ЛЮБОВЬ. После спектакля я аплодировала стоя — не могла усидеть на своем месте. Это очень сильно!»

«Спектакль оставляет послевкусие, пищу для разума, раздумье. А это значит, что он смог дотронуться до сердца! Гениальная постановка, завораживающая хореография и игра актеров.»

«Спектакль «Любовница» сегодня смотрела четвертый раз. Потрясающие впечатления от каждого просмотра. Невероятные чувства, эмоции от всего...»

Условия посещения

Мы бережем атмосферу спектакля для комфорта зрителей: после начала спектакля вход в зал будет закрыт, и опоздавшие, к сожалению, не смогут зайти (билеты становятся недействительными).

Если ваши планы изменились, пожалуйста, сообщите нам не позднее чем за 72 часа, и мы вернем деньги или перенесем билет.