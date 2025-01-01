Меню
Любовная отповедь
Киноафиша Любовная отповедь

Спектакль Любовная отповедь

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

«Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине» Габриэля Маркеса. Спектакль о женщине

Пьеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине» известного колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса — это завораживающий женский монолог, собравший в себе глубокие эмоции и переживания. Спектакль рассказывает о непростой судьбе одной женщины, обращающейся к единственному мужчине в своей жизни.

Сюжетная линия

Главная героиня ведет бесконечный диалог с мужчиной, который стал центром её жизни. Она размышляет о прошедшей молодости, утраченной красоте и горьких воспоминаниях о изменах — как реальных, так и воображаемых. Параллельно она вспоминает о своём времени, проведенном в ужасном испанском замке и романтическом, но далеком Париже. В спектакле находят отражение также отношения с родными: умершей мамой и детьми, которые со временем стали почти чужими.

Настроение и стиль

Действие разворачивается в полутемной квартире, наполненной разбросанными вещами. На фоне готовящегося пышного приема в честь серебряной свадьбы пары женщина испытывает противоречивые чувства: она винит своего партнера в том, что любила его слишком сильно. Через драматические моменты в пьесу проникают элементы фарса, что придаёт ей особую многослойность — комические ситуации и ироничные реплики неизменно переплетаются с глубокими трагичными размышлениями.

За кулисами

Пьеса Габриэля Маркеса ориентирована на женскую аудиторию и затрагивает важные темы: любовь, потери и самоидентификацию. Это не просто история о женщине, это — размышление о жизни, и о том, как порой сложно отпустить прошлое. Следует отметить, что спектакль отличается ярким сценическим решением и актёрским мастерством, благодаря которым зрители могут пережить все эти эмоции вместе с героиней.

Приглашаем вас окунуться в мир сложных человеческих отношений и переживаний на спектакле «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине». Вы обязательно найдете в этом произведении что-то близкое и знакомое!

Режиссер
Глеб Володин
В ролях
Ольга Лебедева

Октябрь
10 октября пятница
19:30
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽

