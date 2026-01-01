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Любовь
Киноафиша Любовь

Спектакль Любовь

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

История о двух людях

Спектакль «Любовь» — это история о двух людях, чьи пути пересеклись вновь после долгой разлуки.

Сюжет

Герои, Он и Она, когда-то были знакомы и симпатизировали друг другу. Судьба развела их, не дав обрести счастье и успех. Встреча через несколько лет разожгла старые чувства, и они поженились.

Однако, вернувшись домой после свадьбы, они осознали, что не чувствуют себя семьёй. Между ними нет тепла и близости, каждый погружён в свои заботы. Одиночество вдвоём оказалось ещё тяжелее.

Но, несмотря на разобщённость и непонимание, в их души робко стучится любовь. Сможет ли она преодолеть преграды и объединить их?

Приходите на спектакль, чтобы увидеть, как герои пытаются найти путь друг к другу.

Режиссер
Руслан Нанава
В ролях
Александра Манцыгина
Ольга Корчагина
Алексей Манцыгин
Любовь Макеева

Фотографии

Любовь Любовь
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