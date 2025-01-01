Фестиваль "Любовь": Музыка, Которая Объединяет

«Любовь — это музыка, на которой мы выросли». Это не просто фраза, а суть фестиваля, который подарит зрителям незабываемые моменты. В этом году на сцене прозвучат самые любимые песни таких культовых групп, как Radiohead, Bring Me The Horizon и Muse.

Кто выступит?

Помимо известных хитов, вы сможете насладиться авторским творчеством инди- и альтернативных групп, среди которых:

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ГРОМКА

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Не пропустите!

Фестиваль обещает стать ярким событием в мире музыки, поэтому не упустите шанс посетить это уникальное мероприятие. Откройте для себя новые имена и насладитесь любимыми мелодиями в компании единомышленников!