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Любовь
Киноафиша Любовь

Любовь

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фестиваль "Любовь": Музыка, Которая Объединяет

«Любовь — это музыка, на которой мы выросли». Это не просто фраза, а суть фестиваля, который подарит зрителям незабываемые моменты. В этом году на сцене прозвучат самые любимые песни таких культовых групп, как Radiohead, Bring Me The Horizon и Muse.

Кто выступит?

Помимо известных хитов, вы сможете насладиться авторским творчеством инди- и альтернативных групп, среди которых:

  • ни о чем
  • ГРОМКА
  • intouchwithrobots

Не пропустите!

Фестиваль обещает стать ярким событием в мире музыки, поэтому не упустите шанс посетить это уникальное мероприятие. Откройте для себя новые имена и насладитесь любимыми мелодиями в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
19:00 от 500 ₽

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