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Любовь
Киноафиша Любовь

Спектакль Любовь

Постановка
Новый театр 12+
Режиссер Виктория Шаламова
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о поисках любви: путешествие в Петербург

В центре внимания нового спектакля — главная героиня, которая отправляется в увлекательное путешествие в Петербург в поисках ответа на вопрос, что такое любовь и как не ошибиться в своем выборе. Это исследование чувств будет не только личным, но и насыщенным множеством событий, оставляющих след в сердце.

Приключения и открытия

На пути к разгадке своих эмоций героиня встретит множество людей, каждый из которых станет для нее важной частью истории. Эти встречи будут полны как радости, так и разочарований, что сделает ее путешествие особенно запоминающимся.

Непредсказуемые повороты сюжета

Спектакль обещает зрителям не только глубокие размышления о любви, но и неожиданные повороты сюжета, которые заставят задуматься о значении каждого выбора. Каждое расставание будет открывать новые горизонты и приводить к удивительным открытиям.

Уникальная атмосфера Петербурга

Неотъемлемой частью спектакля станет атмосфера Санкт-Петербурга, которая играет важную роль в развитии событий. Город, полон историй и тайн, станет фоном для личных открытий героини и добавит дополнительный слой к ее путешествию.

Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной и вдохновляющей истории о любви, поисках себя и значении выбора. Погружение в мир эмоций и открытий ждет вас на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Воронеж, 19 августа
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Фотографии

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