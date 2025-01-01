Спектакль Любовь взаймы

Приглашаем вас на спектакль, который обещает стать настоящим театральным событием

В центре сюжета находится обманутая жена, к которой в дом приходит разлучница с невероятным предложением: продать ей неверного супруга за двести тысяч долларов. Как же поступит героиня в этой нестандартной ситуации?

Оригинальный выход из ситуации

Главную роль остроумной дамы исполняет талантливая Елена Сафонова, а её мужа, который оказалась в центре семейных разбирательств, играет народный артист России Валентин Смирнитский. В роли горе-покупательницы дебютирует молодая актриса театра и кино Мария Климова. Этот актерский состав обещает яркие и неожиданные решения в комедийных моментах!

Интересные факты о спектакле

Комедия написана известным российским драматургом Михаилом Задорновым, чьи работы всегда привлекают зрителей своим остроумием и жизненной иронией. Спектакль полон неожиданных поворотов, которые держат зрителей в напряжении до самого конца.

Не пропустите!

Если вы ищете качественный досуг и возможность посмеяться над непростыми житейскими ситуациями, этот спектакль точно для вас. Окунитесь в мир театра, полный необычных сюжетов и шуток, которые не оставят вас равнодушными!