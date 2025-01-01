Спектакль Любовь во время холеры

История любви по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса

Спектакль рассказывает потрясающую историю безусловной любви Фермины Дасы и Флорентино Арисы, которая проходит через испытания временем, расстоянием и невзгодами. Их чувства остаются живыми и сильными, готовыми ждать годами, преодолевая все препятствия на пути друг к другу.

Экзотическая атмосфера

Спектакль наполнен экзотическими ароматами, яркими красками и страстными колумбийскими нравами. Он создаёт атмосферу волшебной притчи, где чувства сильнее времени, поступки решительнее, а слова точнее. Сказочная и магическая атмосфера захватывает и оставляет зрителей верить в чудеса любви.

Путешествие сердца

«Любовь во время холеры» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир эмоций, в котором герои учат следовать своему сердцу, несмотря на все трудности и испытания. Это спектакль о любви, которая может ждать и преодолевать любые преграды, а также о силе памяти сердца, которая возвеличивает добрые воспоминания и помогает идти дальше.

Многослойный спектакль о жизни и любви

Многослойный спектакль исследует человеческую слабость и силу, преданность и предрассудки, зрелость чувств и о том, как любовь с возрастом становится более осознанной и глубокой. Это история о всепоглощающей любви, над которой не властно время.

Режиссёр: Антон Непомнящий

Художественный руководитель: Евгений Герасимов