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Любовь во время холеры
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Киноафиша Любовь во время холеры

Спектакль Любовь во время холеры

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Режиссер Антон Непомнящий
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

История любви по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса

Спектакль рассказывает потрясающую историю безусловной любви Фермины Дасы и Флорентино Арисы, которая проходит через испытания временем, расстоянием и невзгодами. Их чувства остаются живыми и сильными, готовыми ждать годами, преодолевая все препятствия на пути друг к другу.

Экзотическая атмосфера
Спектакль наполнен экзотическими ароматами, яркими красками и страстными колумбийскими нравами. Он создаёт атмосферу волшебной притчи, где чувства сильнее времени, поступки решительнее, а слова точнее. Сказочная и магическая атмосфера захватывает и оставляет зрителей верить в чудеса любви.

Путешествие сердца
«Любовь во время холеры» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир эмоций, в котором герои учат следовать своему сердцу, несмотря на все трудности и испытания. Это спектакль о любви, которая может ждать и преодолевать любые преграды, а также о силе памяти сердца, которая возвеличивает добрые воспоминания и помогает идти дальше.

Многослойный спектакль о жизни и любви
Многослойный спектакль исследует человеческую слабость и силу, преданность и предрассудки, зрелость чувств и о том, как любовь с возрастом становится более осознанной и глубокой. Это история о всепоглощающей любви, над которой не властно время.

Режиссёр: Антон Непомнящий
Художественный руководитель: Евгений Герасимов

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽
12 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽

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