Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Любовь вне закона
Билеты от 600₽
Киноафиша Любовь вне закона

Спектакль Любовь вне закона

Постановка
Событие 12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Антигона» по мотивам античной драмы Софокла

В основе спектакля — одна из величайших трагедий древнегреческого драматурга Софокла, впервые поставленная еще в V веке до н.э. «Антигона» — это яркий пример того, как гениальные творения остаются актуальными даже спустя тысячи лет. Этот спектакль подтверждает, что вопросы, поднятые Софоклом, остаются важными и современными.

Вечные вопросы человечества

Что движет человеком: судьба или воля? Что важнее: законы страны или законы совести? На что готов пойти человек ради любви? Эти вечные вопросы были актуальны две тысячи лет назад и остаются таковыми по сей день. «Антигона» — это не просто история, это размышление о морали и человеческих ценностях.

Сюжет пьесы

Пьеса основана на одном из древнегреческих мифов фиванского цикла. Полиник, сын царя Эдипа, после смерти отца стремится захватить власть, но погибает у стен родного города. Новый царь, Креонт, запрещает хоронить тело Полиника, оставляя его истлевать на солнце. Но его сестра, Антигона, не может смириться с этим: она считает, что это значит пойти против законов Богов.

Знаменитые голоса на сцене

Особого внимания заслуживает тот факт, что две ключевые роли в спектакле озвучивают выдающиеся народные артисты — Борис Щербаков и Армен Джигарханян. Их мастерство привносит в спектакль уникальную глубину и эмоциональную насыщенность.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставляет задуматься о важнейших вопросах человеческого бытия.

Режиссер
Вадим Чибисов
В ролях
Ирина Смагина
Юлия Жукова
Татьяна Дубравина
Вадим Чибисов
Денис Иконников

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 600 ₽

Фотографии

Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона Любовь вне закона

В ближайшие дни

Яма
16+
Драма
Яма
31 октября в 19:00 VS Театр
от 2500 ₽
22'07
18+
Иммерсивный
22'07
3 августа в 22:07 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Искушение Паганини
16+
Музыка Пластический
Искушение Паганини
27 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше