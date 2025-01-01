Меню
Любовь в законе
Киноафиша Любовь в законе

Спектакль Любовь в законе

Постановка
Театр Ермашова
Режиссер Игорь Ермашов

О спектакле

Трагикомедия «Любовь в Законе» на сцене театра Ермашова

Недалекое будущее: мир победившей бюрократии, где юриспруденция охватывает все аспекты жизни, включая романтические отношения. В этом обществе свидания двух лиц противоположного пола разрешены только в сопровождении адвокатов. На сцене театра Ермашова появится комедия, которая задается вопросом: смогут ли влюбленные преодолеть все препятствия, установленные буквой закона?

Суть сюжета

«Любовь в Законе» — это комедия в жанре социальной утопии, где обычная история любовного свидания превращается в абсурдную ситуацию. Часто можно услышать шутки о том, что скоро нельзя будет прийти на свидание без адвоката. Но что произойдет, если такие правила действительно станут реальностью? Как повлияют на истинные чувства искусственные ограничения?

Жанровая особенность

Пьеса имеет жанровый подзаголовок — «социальная утопия». Это побуждает зрителей задуматься: насколько далеко наша реальность от заявленной утопии? С помощью юмора и сатиры спектакль будет исследовать границы человеческих отношений и бюрократических норм.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть эту необычную комедию на сцене театра Ермашова! Уникальный взгляд на современные взаимоотношения и бюрократию заставит вас задуматься о привычных нормах и правилах, которые, возможно, стоило бы пересмотреть.

Декабрь
14 декабря воскресенье
18:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 4000 ₽

