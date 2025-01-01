Спектакль Любовь в сердце. Артисты Театра Ленсовета

Театр Ленсовета представляет программу «Любовь в сердце»

Театр Ленсовета приглашает зрителей на незабываемый вечер, насыщенный теплом и уютом петербургского квартирника. В программе участвуют выдающиеся артисты, среди которых Народный артист России Сергей Мигицко, Анна Мигицко, Сергей Перегудов, Максим Ханжов, Денис Лукичев и Ильдар Казаханов.

Программа вечера

Зрители станут свидетелями удивительного знакомства с миром искусства через строки поэтов и произведения известных композиторов. В программе прозвучат стихи Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Ольги Берггольц и Михаила Зощенко. Зрители также услышат любимые мелодии от Леонида Утёсова, Булата Окуджавы и Михаила Боярского, а также музыкальные композиции от известных авторов, таких как Андрей Петров и Алексей Рыбников.

Необычная атмосфера

Вечер обещает быть полным живого общения, воспоминаний и душевных разговоров. Артисты и музыканты создадут уникальную романтическую атмосферу, которая оставит в сердцах зрителей самые тёплые воспоминания. Не упустите возможность пообщаться с любимыми актёрами и насладиться живым исполнением любимой музыки.

Приходите на программу «Любовь в сердце» и откройте для себя чудесный мир культуры и искусства в исполнении лучших артистов России.