Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь в сердце. Артисты Театра Ленсовета
Киноафиша Любовь в сердце. Артисты Театра Ленсовета

Спектакль Любовь в сердце. Артисты Театра Ленсовета

Постановка
Театр им. Ленсовета 6+
Возраст 6+

О спектакле

Театр Ленсовета представляет программу «Любовь в сердце»

Театр Ленсовета приглашает зрителей на незабываемый вечер, насыщенный теплом и уютом петербургского квартирника. В программе участвуют выдающиеся артисты, среди которых Народный артист России Сергей Мигицко, Анна Мигицко, Сергей Перегудов, Максим Ханжов, Денис Лукичев и Ильдар Казаханов.

Программа вечера

Зрители станут свидетелями удивительного знакомства с миром искусства через строки поэтов и произведения известных композиторов. В программе прозвучат стихи Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Ольги Берггольц и Михаила Зощенко. Зрители также услышат любимые мелодии от Леонида Утёсова, Булата Окуджавы и Михаила Боярского, а также музыкальные композиции от известных авторов, таких как Андрей Петров и Алексей Рыбников.

Необычная атмосфера

Вечер обещает быть полным живого общения, воспоминаний и душевных разговоров. Артисты и музыканты создадут уникальную романтическую атмосферу, которая оставит в сердцах зрителей самые тёплые воспоминания. Не упустите возможность пообщаться с любимыми актёрами и насладиться живым исполнением любимой музыки.

Приходите на программу «Любовь в сердце» и откройте для себя чудесный мир культуры и искусства в исполнении лучших артистов России.

Купить билет на спектакль Любовь в сердце. Артисты Театра Ленсовета

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
5 февраля четверг
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 990 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик. Интерактивный балет-сказка для маленьких эстетов
0+
Детские елки Балет Детский
Щелкунчик. Интерактивный балет-сказка для маленьких эстетов
28 декабря в 15:00 Особняк Серебрякова
Билеты
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
31 июля в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Беглянки
12+
Комедия
Беглянки
30 декабря в 19:30 Театр им. Комиссаржевской
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше