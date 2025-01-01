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Любовь в квадрате
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Киноафиша Любовь в квадрате

Спектакль Любовь в квадрате

История об известной певице эстрады, которая встречает мужчину, не имеющего постоянного места жительства 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Это захватывающая история об известной певице эстрады, которая прибывает в Торонто на гастроли и встречает мужчину, не имеющего постоянного места жительства. Оказавшийся её бывшим мужем, отцом взрослой дочери, отчимом будущего зятя и, кроме того, миллионером.

Две любовные истории переплетаются в жизнях главных героев, сталкивая их с непредсказуемыми обстоятельствами, которые изменят судьбу каждого. Долгожданный поворот событий или неизбежные встречи после долгих лет разлуки – герои сталкиваются в современном мире. Смогут ли они воспользоваться шансом на новое счастье?

Неважно, сколько времени прошло, одно остается неизменным — любовь. Как сложится их судьба? Расцветут ли новые чувства и станут ли они частью квадрата настоящей любви, проверенной временем?

На эти сложные вопросы не так-то просто ответить... Однако, с таким уникальным актерским составом, можно решить любые творческие задачи! В спектакле используются авторская музыка и декорации.

Режиссер
Яков Ломкин
В ролях
Алексей Маклаков
Анна Якунина
Павел Кузьмин
Мария Свирид

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1500 ₽
15 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
14:00
18 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
29 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
14:00
5 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
17 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
14:00
21 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
29 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
14:00
30 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
15:00
31 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
14:00
20 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30
24 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
5 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
14:30
15 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:05 от 1500 ₽
23 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
16:00

В других городах

Новосибирск, 1 октября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2000 ₽
Красноярск, 3 октября
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
19:00 от 2000 ₽
Воронеж, 23 ноября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Любовь в квадрате Любовь в квадрате Любовь в квадрате Любовь в квадрате Любовь в квадрате

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