Спектакль Любовь в квадрате

Это захватывающая история об известной певице эстрады, которая прибывает в Торонто на гастроли и встречает мужчину, не имеющего постоянного места жительства. Оказавшийся её бывшим мужем, отцом взрослой дочери, отчимом будущего зятя и, кроме того, миллионером.

Две любовные истории переплетаются в жизнях главных героев, сталкивая их с непредсказуемыми обстоятельствами, которые изменят судьбу каждого. Долгожданный поворот событий или неизбежные встречи после долгих лет разлуки – герои сталкиваются в современном мире. Смогут ли они воспользоваться шансом на новое счастье?

Неважно, сколько времени прошло, одно остается неизменным — любовь. Как сложится их судьба? Расцветут ли новые чувства и станут ли они частью квадрата настоящей любви, проверенной временем?

На эти сложные вопросы не так-то просто ответить... Однако, с таким уникальным актерским составом, можно решить любые творческие задачи! В спектакле используются авторская музыка и декорации.