Это захватывающая история о знаменитой эстрадной диве, чьи гастроли в Торонто сталкивают её с мужчиной без определённого места жительства. Он - её бывший муж, отец взрослой дочери, отчим будущего зятя и успешный миллионер. Две истории любви переплетаются в их жизни, где непредсказуемые обстоятельства изменяют судьбы обоих.

Встречаются ли они снова в наше время случайно или умышленно, их жизни снова переплетаются. Стоит ли им использовать шанс на новое счастье? Сюжет задает вопросы о том, как любовь может измениться со временем. Даже после долгих лет разлуки, герои сталкиваются с возможностью обрести счастье. Сможет ли любовь выдержать испытание временем?

С участием талантливого актерского ансамбля и использованием авторской музыки и декораций, спектакль обещает поразить зрителей и поднять волнение о любви, которая может быть вечной.