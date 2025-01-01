Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь в квадрате
Киноафиша Любовь в квадрате

Спектакль Любовь в квадрате

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

История одной очень популярной дивы

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, который расскажет историю о любви, судьбе и неожиданных поворотах жизни. Главная героиня — популярная эстрадная дива — прилетает в Торонто на гастроли и сталкивается с мужчиной, который, казалось бы, давно остался в прошлом.

Неожиданная встреча

Этот мужчина — её бывший муж, отец её взрослой дочери и отчим будущего зятя. К тому же, он миллионер. Две истории любви переплетаются, а судьбы героев сталкиваются с непредсказуемыми обстоятельствами, которые изменят их жизни навсегда.

Время и любовь

События разворачиваются в наше время, где давно расставшиеся любовники вновь встречаются. Воспользуются ли они шансом обрести долгожданное счастье? Неважно, сколько лет прошло, одно остается неизменным — это любовь.

Вопросы без ответов

Как сложится их судьба? Вырастут ли цветы новых жизненных смыслов? Удастся ли возвести настоящую любовь, проверенную временем, в квадрат? На все эти сложные вопросы ответить будет непросто, но мы попробуем!

Уникальный актерский ансамбль

Спектакль обещает быть ярким благодаря уникальному актерскому ансамблю, который способен решать любые творческие задачи. В нем будут использованы авторская музыка и оригинальные декорации, создающие неповторимую атмосферу.

Важно знать

Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории о любви и судьбе!

Режиссер
Яков Ломкин
В ролях
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Анна Бегунова
Анна Бегунова
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Марат Башаров
Марат Башаров
Аристарх Венес
Аристарх Венес

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 23 ноября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1500 ₽
Воронежский театр оперы и балета Воронеж, пл. Ленина, 7
19:00

Фотографии

Любовь в квадрате Любовь в квадрате Любовь в квадрате Любовь в квадрате Любовь в квадрате

В ближайшие дни

Академия смеха
16+
Комедия
Академия смеха
7 сентября в 18:00 ЦКИ «Прогресс»
от 1500 ₽
Пять Жар-птиц в поместье Ворона
16+
Драма
Пять Жар-птиц в поместье Ворона
26 августа в 19:00 Театр «Кот»
от 1500 ₽
Вертинский
12+
Музыка
Вертинский
31 августа в 18:00 Никитинский театр
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше