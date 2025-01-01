Меню
Любовь в красном
Киноафиша Любовь в красном

Спектакль Любовь в красном

18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Встречаем Новый год вместе в Театральном центре на Коломенской

Мы приглашаем вас ворваться в Новый год на коне. Кем бы ты ни был: темная лошадка, трудовая кобылка или настоящий жеребец — этот Новый год ты проведешь в атмосфере праздника и любви!

Праздник в каждом мгновении

Вас ждут стильные танцы, искрометный юмор и неподражаемый вокал от лучших артистов театрального центра. Эти моменты подарят вам ощущение подлинного праздника.

Поиск Красного жеребца

Вместе мы отправимся на поиски настоящего краснокнижного Красного жеребца, которому суждено стать символом года. Найдет ли он любовь? Станет ли достойным символом года? Или ускачет от ответственности в беззаботную жизнь? Приходи и сам увидишь!

Завершение вечера

А в завершении праздничного вечера вас ждет дискотека с артистами и звёздами театра, что сделает это событие поистине незабываемым!

Купить билет на спектакль Любовь в красном

Декабрь
16 декабря вторник
19:30
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
от 6500 ₽
22 декабря понедельник
19:30
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
от 6500 ₽
23 декабря вторник
19:30
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
от 6500 ₽

