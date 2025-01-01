Спектакль Любовь в красном

Мы приглашаем вас ворваться в Новый год на коне. Кем бы ты ни был: темная лошадка, трудовая кобылка или настоящий жеребец — этот Новый год ты проведешь в атмосфере праздника и любви!
Вас ждут стильные танцы, искрометный юмор и неподражаемый вокал от лучших артистов театрального центра. Эти моменты подарят вам ощущение подлинного праздника.
Вместе мы отправимся на поиски настоящего краснокнижного Красного жеребца, которому суждено стать символом года. Найдет ли он любовь? Станет ли достойным символом года? Или ускачет от ответственности в беззаботную жизнь? Приходи и сам увидишь!
А в завершении праздничного вечера вас ждет дискотека с артистами и звёздами театра, что сделает это событие поистине незабываемым!