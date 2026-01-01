В БКЗ «Октябрьский» состоится сольный концерт певицы Любови Успенской. В программе — хиты шансона, такие как «Люба — Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель» и «Пропадаю я». Концерт идеально подходит для поклонников лирического шансона и ценителей глубокого тембра голоса артистки.
Специальным гостем на сцене станет её дочь, молодая исполнительница Pacha Tati, которая также порадует зрителей своими произведениями. Их совместное выступление обещает стать ярким событием вечера.
Любовь Успенская — одна из самых востребованных и любимых артисток в России. Её уникальный голос с легкой хрипотцой, искренние тексты и запоминающиеся мелодии сделали её песни настоящими хитами. Артистка обладает редчайшей харизмой, что превращает каждую песню в шедевр, а концерт — в незабываемую встречу с публикой. Не упустите возможность насладиться ее творчеством в живом исполнении!