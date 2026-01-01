Сольный концерт Любови Успенской в БКЗ «Октябрьский»

В БКЗ «Октябрьский» состоится сольный концерт певицы Любови Успенской. В программе — хиты шансона, такие как «Люба — Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель» и «Пропадаю я». Концерт идеально подходит для поклонников лирического шансона и ценителей глубокого тембра голоса артистки.

Гость вечера – Pacha Tati

Специальным гостем на сцене станет её дочь, молодая исполнительница Pacha Tati, которая также порадует зрителей своими произведениями. Их совместное выступление обещает стать ярким событием вечера.

Уникальный голос и харизма

Любовь Успенская — одна из самых востребованных и любимых артисток в России. Её уникальный голос с легкой хрипотцой, искренние тексты и запоминающиеся мелодии сделали её песни настоящими хитами. Артистка обладает редчайшей харизмой, что превращает каждую песню в шедевр, а концерт — в незабываемую встречу с публикой. Не упустите возможность насладиться ее творчеством в живом исполнении!