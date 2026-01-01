В Концертном зале «Фестивальный» состоится долгожданный концерт певицы Любови Успенской, королевы шансона, известной многими хитами, такими как «Пропадаю я», «К единственному» и «По полюшку». Это мероприятие обещает быть незабываемым и привлечет поклонников живого исполнения.
Концерт пройдет в формате только живого звука, что сделает его особенно притягательным для любителей музыки. Готовьтесь к музыкальным сюрпризам, которые порадуют зрителей и создадут атмосферу настоящего праздника.
Любовь Успенская — многократная обладательница премии «Шансон года», её творчество широко известно как в России, так и за её пределами. Песни, такие как «Карусель», «Горький шоколад твоего поцелуя» и «Таблетка», знают и поют миллионы слушателей. Новая композиция «По полюшку» уже занимает высокие позиции в российских хит-парадах и станет частью предстоящей программы.
Интересно, что среди множества наград Успенской есть платиновый альбом от Американской ассоциации звукозаписывающих кампаний, который был вручён за миллион проданных копий её дебютного альбома «My Loved On». Записанный в Нью-Йорке в середине 80-х годов, этот альбом стал результатом сотрудничества с известными музыкантами, такими как Раймонд Паулс и Максим Дунаевский.
На концертах Любови Успенской всегда полные залы — зрители спешат увидеть и услышать свою любимую звезду. Её харизма и талант не оставляют равнодушными даже самых требовательных слушателей.
Не упустите возможность увидеть концерт Любови Успенской, который обещает быть настоящим событием для всех поклонников шансона и живой музыки.