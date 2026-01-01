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Любовь Успенская
Киноафиша Любовь Успенская

Любовь Успенская

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт Любови Успенской в Концертном зале «Фестивальный»

В Концертном зале «Фестивальный» состоится долгожданный концерт певицы Любови Успенской, королевы шансона, известной многими хитами, такими как «Пропадаю я», «К единственному» и «По полюшку». Это мероприятие обещает быть незабываемым и привлечет поклонников живого исполнения.

Звучание живого искусства

Концерт пройдет в формате только живого звука, что сделает его особенно притягательным для любителей музыки. Готовьтесь к музыкальным сюрпризам, которые порадуют зрителей и создадут атмосферу настоящего праздника.

Путь к успеху

Любовь Успенская — многократная обладательница премии «Шансон года», её творчество широко известно как в России, так и за её пределами. Песни, такие как «Карусель», «Горький шоколад твоего поцелуя» и «Таблетка», знают и поют миллионы слушателей. Новая композиция «По полюшку» уже занимает высокие позиции в российских хит-парадах и станет частью предстоящей программы.

Награды и достижения

Интересно, что среди множества наград Успенской есть платиновый альбом от Американской ассоциации звукозаписывающих кампаний, который был вручён за миллион проданных копий её дебютного альбома «My Loved On». Записанный в Нью-Йорке в середине 80-х годов, этот альбом стал результатом сотрудничества с известными музыкантами, такими как Раймонд Паулс и Максим Дунаевский.

Любовь со стороны зрителей

На концертах Любови Успенской всегда полные залы — зрители спешат увидеть и услышать свою любимую звезду. Её харизма и талант не оставляют равнодушными даже самых требовательных слушателей.

Не упустите возможность увидеть концерт Любови Успенской, который обещает быть настоящим событием для всех поклонников шансона и живой музыки.

Купить билет на концерт Любовь Успенская

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