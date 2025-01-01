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Любовь Успенская
Билеты от 3500₽
Киноафиша Любовь Успенская

Любовь Успенская

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Любови Успенской: встреча с королевой шансона

Любовь Успенская — певица, любимая миллионами в России и за ее пределами, звезда шансона и королева песни. В этом году она приглашает всех поклонников на уникальный большой «Юбилейный концерт» в кругу близких и друзей.

Заслуженные награды и признание

Многократная обладательница премии «Шансон года», Любовь Успенская известна своим глубоким мироощущением и тонким восприятием любви. Ее голос с характерной хрипотцой и лирические, цепляющие за душу тексты песен делают каждое выступление незабываемым.

Хиты, известные каждому

Среди самых популярных песен артистки — «Пропадаю я», «К единственному», «Карусель», «Горький шоколад твоего поцелуя», «Таблетка», «Лети, моя девочка» и многие другие. Новый хит «По полюшку» взрывает российские хит-парады и стал заглавной песней новой программы артистки.

Незабываемые эмоции на концерте

Редчайшей силы харизма Любови Успенской позволяет ей превращать каждую свою песню в стопроцентный шлягер. Каждое концертное выступление — это не просто музыка, а настоящий диалог со зрителем. Ослепительный фейерверк эмоций оттаивает даже ледяные сердца!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 3500 ₽

В других городах

Екатеринбург, 3 октября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 2500 ₽
Казань, 17 октября
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

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