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Любовь Успенская
Киноафиша Любовь Успенская

Любовь Успенская

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Неповторимая Любовь Успенская: Концерт, который нельзя пропустить!

Любовь Успенская — это не просто имя, это целая эпоха в музыке. Ее необычайное концертное выступление подарит зрителям уникальную возможность погрузиться в мир эмоций и чувств. Певица известна своей неподражаемой манерой делиться глубокими переживаниями и внутренними исканиями через каждую ноту.

Завораживающий голос и незабываемые хиты

Слышать Любовь Успенскую — значит быть готовым к настоящему музыкальному путешествию. Ее голос, обладающий характерной хрипотцой, проникает в самое сердце. Лирические тексты песен и мелодии, которые легко запоминаются, делают такие хиты, как «Люба – Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я» и многие другие, настоящими шедеврами.

Эмоции и харизма на сцене

Редчайшая харизма Любови Успенской позволяет превращать каждую песню в стопроцентный шлягер. Каждое ее концертное выступление становится незабываемым диалогом со зрителем, где на сцене разгорается настоящий фейерверк эмоций. Даже самые холодные сердца оттаивают под воздействием ее магнетической силы!

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события! Концерт Любови Успенской — это возможность прикоснуться к искусству и ощутить всю палитру человеческих чувств.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 10 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2500 ₽

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