Спектакль Любовь с грузинским сердцем. Вокальный ансамбль «Сулико»

Любовь с грузинским сердцем. Вокальный ансамбль «Сулико»
12+
Продолжительность 105 минут
Возраст 12+

О спектакле

Концерт вокального ансамбля «Сулико» в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая выступит вокальный ансамбль «Сулико» из Москвы. Это уникальное объединение, пускающее корни в грузинские музыкальные традиции, порадует зрителей своим мощным вокалом и эмоциональной подачей.

Искусство с грузинским колоритом

Под руководством Вепхо Кутивадзе и Левана Дзагнидзе ансамбль создает удивительные интерпретации народных песен, эстрадных хитов и мировых музыкальных шедевров. Их выступления — это не просто музыка, а живое воплощение грузинского вокального наследия, где традиции гармонично сочетаются с современным звучанием.

Эмоциональная сила исполнения

Каждый концерт ансамбля «Сулико» насыщен вихрем эмоций. Многоголосие завораживает, а искренность исполнения проникает в самое сердце. Это событие станет настоящим праздником для тех, кто ценит душевное исполнение и уникальные музыкальные моменты.

Награды и достижения

Ансамбль «Сулико» многократно завоевывал дипломы и награды на различных конкурсах и фестивалях как в России, так и за её пределами. Коллектив активно участвует в телевизионных шоу и знаковых фестивалях, подтверждая свой статус на музыкальной арене.

Лучшие произведения в программе

Репертуар ансамбля богат атмосферными музыкальными произведениями, но в данном концерте прозвучат только лучшие и самые любимые композиторы. Они создадут настроение весны и подарят зрителям ощущение лёгкости и влюблённости.

Ждём вас на концерте! С антрактом.

