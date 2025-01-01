Спектакль Любовь решает все

Поэтический спектакль-концерт «Любовь решает все»

В этом уникальном спектакле мы поднимаем вопрос, который волнует каждого из нас: как любовь влияет на нашу жизнь? «Любовь решает все...» — это не просто девиз, а глубокое откровение о настоящей природе любви. Мы уверены, что страдание приходит не от отсутствия любви, а от того, что мы не отдаем ее. Мы созданы, чтобы любить, и только через любовь мы можем почувствовать полное богатство жизни.

Любовь как источник благосостояния

Нас часто учат думать, что наше счастье зависит от любви окружающих. Однако истинное благосостояние исходит от нашего умения отдавать любовь. Именно то, что мы делаем для других, определяет наше внутреннее состояние и гармонию.

Избранные стихи и сцены

На сцене объединяются любимые моменты из всех спектаклей театра INTERIUS, а также поэзия величайших авторов. В программу включены стихи таких мастеров, как Ахматова и Рождественский, Цветаева и Маяковский, Шпаликов и Быков, Асадов и Полозкова. Актеры театра выбрали для вас свои любимые произведения, чтобы ощутить всю силу слова.

Правила для зрителей

Мы заботимся о комфорте каждого зрителя. Обратите внимание, что вход в зал будет закрыт после начала спектакля, и опоздавшие не смогут войти (билеты становятся недействительными).

Изменение планов

Если ваши планы изменились, пожалуйста, сообщите нам не позднее чем за 72 часа до спектакля. Мы с удовольствием вернем деньги или перенесем ваш билет на другую дату.