Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь решает все
Киноафиша Любовь решает все

Спектакль Любовь решает все

Режиссер Разия Хасанова

О спектакле

Поэтический спектакль-концерт «Любовь решает все»

В этом уникальном спектакле мы поднимаем вопрос, который волнует каждого из нас: как любовь влияет на нашу жизнь? «Любовь решает все...» — это не просто девиз, а глубокое откровение о настоящей природе любви. Мы уверены, что страдание приходит не от отсутствия любви, а от того, что мы не отдаем ее. Мы созданы, чтобы любить, и только через любовь мы можем почувствовать полное богатство жизни.

Любовь как источник благосостояния

Нас часто учат думать, что наше счастье зависит от любви окружающих. Однако истинное благосостояние исходит от нашего умения отдавать любовь. Именно то, что мы делаем для других, определяет наше внутреннее состояние и гармонию.

Избранные стихи и сцены

На сцене объединяются любимые моменты из всех спектаклей театра INTERIUS, а также поэзия величайших авторов. В программу включены стихи таких мастеров, как Ахматова и Рождественский, Цветаева и Маяковский, Шпаликов и Быков, Асадов и Полозкова. Актеры театра выбрали для вас свои любимые произведения, чтобы ощутить всю силу слова.

Правила для зрителей

Мы заботимся о комфорте каждого зрителя. Обратите внимание, что вход в зал будет закрыт после начала спектакля, и опоздавшие не смогут войти (билеты становятся недействительными).

Изменение планов

Если ваши планы изменились, пожалуйста, сообщите нам не позднее чем за 72 часа до спектакля. Мы с удовольствием вернем деньги или перенесем ваш билет на другую дату.

Купить билет на спектакль Любовь решает все

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 10000 ₽

В ближайшие дни

#Огонь детка
#Огонь детка
26 февраля в 19:00 Театр-студия «Оркен»
от 14000 ₽
И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
30 декабря в 12:30 Дворец Школьников
от 2500 ₽
Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
31 января в 18:00 Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше