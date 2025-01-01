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Любовь после жизни
Киноафиша Любовь после жизни

Спектакль Любовь после жизни

Трагикомедия о любви в театре, в Испании, в 1938 году
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Испанская пьеса в Молодежном театре на Фонтанке

Молодежный театр на Фонтанке представляет российскую премьеру спектакля «Любовь после жизни», поставленного по пьесе Хосе Санчис Синистеры «¡Ay, Carmela!». Этот текст, ставший культовым в Испании, получил широкое признание на мировых сценах, а его автор удостоен престижной театральной премии «МАКС».

Сюжет и исторический контекст

Действие пьесы разворачивается в марте 1938 года в испанском городе Бельчите, символе ужаса Гражданской войны. Однако центральной темой спектакля становится не война, а отношения двух обычных актёров, Кармелы и Паулино. Их «Изящное варьете» вынуждено выступать перед пленными солдатами в захваченном городе, пытаясь выжить в тяжёлых условиях, не подходящих ни для искусства, ни для жизни.

Главные герои

История сосредоточена на любви и трагедии двух людей, оказавшихся в ловушке обстоятельств. Только одному из них удается выжить, и он вынужден жить дальше, переживая утрату самого дорогого человека. Спектакль затрагивает вечные вопросы: может ли искусство победить смерть, и способна ли любовь преодолеть страх и продолжиться даже после утраты?

Символика и музыкальное сопровождение

Название пьесы, «¡Ay, Carmela!», отсылает к популярной песне времен Второй мировой войны, которую пели участники интернациональных бригад. Этот символ не случайно выбран для спектакля, подчёркивая трагическую и в то же время героическую атмосферу постановки. Песня «¡Ay, Carmela!» также обрела новое звучание в джазовых и роковых интерпретациях, что придает постановке дополнительный культурный контекст.

Производство и сотрудничество

Спектакль «Любовь после жизни» — результат совместного производства Молодежного театра на Фонтанке и испанской компании MIRANDEZPRODUCCIONES. Это сотрудничество подчёркивает международный характер пьесы и её значимость для современного театрального искусства.

Режиссер
Магуи Мира
В ролях
Регина Щукина
Александр Черкашин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Любовь после жизни

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