Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Любовь поэта» От Шумана до Шёнберга
Билеты от 600₽
Киноафиша «Любовь поэта» От Шумана до Шёнберга

«Любовь поэта» От Шумана до Шёнберга

6+
Продолжительность 100 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыка романтической эпохи в концертном зале «Зарядье»

23 апреля в концертном зале «Зарядье» зрителей ожидает уникальный музыкальный вечер под названием «Любовь поэта», посвящённый знаменитым произведениям романтической эпохи.

Исполнители

  • Людмила Коденко, меццо-сопрано
  • Андрей Росцик, скрипка
  • Михаил Фейман, скрипка
  • Андрей Усов, альт
  • Илья Гофман, альт
  • Алексей Толстов, виолончель
  • Николай Шугаев, виолончель

Программа вечера

В центре внимания — песенный цикл Роберта Шумана «Любовь поэта», который стал бы символом романтической эпохи. Этот цикл погружает слушателя в переживания отвергнутой любви и страсти, отражая поэтический дар лирического героя. Программа откроется песней «Hör’ ich das Liedchen klingen» — трогательной зарисовкой о неразделённой любви.

Также важно отметить, что художник Иоганнес Брамс, близкий друг семьи Шуманов, также глубоко чувствовал эти страдания. В его произведениях часто угадываются автобиографические мотивы, что нашло отражение в струнном секстете, где скрытая анаграмма «Агата» напоминает о его отношениях с Агатой фон Зибольд, завершившихся расставанием.

Современные интерпретации

Секстеты Александра Цемлинского и Арнольда Шёнберга основываются на стихотворениях Рихарда Демеля, одного из ведущих немецких поэтов конца XIX — начала XX века. Оба произведения выходят за пределы классического понимания жанра: Цемлинский вводит в музыкальную ткань партию сопрано, а Шёнберг переносит элементы симфонической поэмы в камерную музыку. Псевдонимных сюжетов в стихотворениях Демеля поднимают сложные моральные дилеммы между матерью и ребёнком: один сталкивается со смертью, другой — с трансформацией любви.

Интерактивность концерта

На концерте будут представлены небольшие комментарии к каждому произведению, что поможет зрителям глубже понять контекст и эмоциональную нагрузку представленного материала.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и поэзии, где каждый аккорд и слово имеют глубокое значение. Ждём вас на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт «Любовь поэта» От Шумана до Шёнберга

Помощь с билетами
Февраль
20 февраля пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

В ближайшие дни

Шоу саундтреков World of Games
6+
Живая музыка
Шоу саундтреков World of Games
18 января в 16:00 Москонцерт-холл
от 2000 ₽
Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
4 октября в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Джазовый бранч с Арсением Суриным
18+
Джаз
Джазовый бранч с Арсением Суриным
26 октября в 15:00 Petter
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше