«Любовь поэта» От Шумана до Шёнберга

Музыка романтической эпохи в концертном зале «Зарядье»

23 апреля в концертном зале «Зарядье» зрителей ожидает уникальный музыкальный вечер под названием «Любовь поэта», посвящённый знаменитым произведениям романтической эпохи.

Исполнители

Людмила Коденко, меццо-сопрано

Андрей Росцик, скрипка

Михаил Фейман, скрипка

Андрей Усов, альт

Илья Гофман, альт

Алексей Толстов, виолончель

Николай Шугаев, виолончель

Программа вечера

В центре внимания — песенный цикл Роберта Шумана «Любовь поэта», который стал бы символом романтической эпохи. Этот цикл погружает слушателя в переживания отвергнутой любви и страсти, отражая поэтический дар лирического героя. Программа откроется песней «Hör’ ich das Liedchen klingen» — трогательной зарисовкой о неразделённой любви.

Также важно отметить, что художник Иоганнес Брамс, близкий друг семьи Шуманов, также глубоко чувствовал эти страдания. В его произведениях часто угадываются автобиографические мотивы, что нашло отражение в струнном секстете, где скрытая анаграмма «Агата» напоминает о его отношениях с Агатой фон Зибольд, завершившихся расставанием.

Современные интерпретации

Секстеты Александра Цемлинского и Арнольда Шёнберга основываются на стихотворениях Рихарда Демеля, одного из ведущих немецких поэтов конца XIX — начала XX века. Оба произведения выходят за пределы классического понимания жанра: Цемлинский вводит в музыкальную ткань партию сопрано, а Шёнберг переносит элементы симфонической поэмы в камерную музыку. Псевдонимных сюжетов в стихотворениях Демеля поднимают сложные моральные дилеммы между матерью и ребёнком: один сталкивается со смертью, другой — с трансформацией любви.

Интерактивность концерта

На концерте будут представлены небольшие комментарии к каждому произведению, что поможет зрителям глубже понять контекст и эмоциональную нагрузку представленного материала.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и поэзии, где каждый аккорд и слово имеют глубокое значение. Ждём вас на этом незабываемом вечере!