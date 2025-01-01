Спектакль Любовь под прикрытием

Мюзикл «Любовь под прикрытием» в Омске

Дж. Гершвин, В. Колло, Г. Миллер представляют мюзикл в 2-х действиях на основной сцене. Либретто создано Д. Джусто по мотивам комедийной пьесы Ф. Арнольда и Э. Баха «Олли-Полли».

Сюжет

Главный герой мюзикла — звезда экрана Гарри Грант. Он окружён славой и вниманием поклонниц, однако ему мешает один досадный нюанс: неудачный контракт. Он не может принимать более выгодные предложения от других кинокомпаний, пока не выполнит одно условие в контракте — не вступит в брак.

Но поверьте, для кинозвезды штамп в паспорте — это настоящая катастрофа. Такой шаг грозит ему потерей значительной части преданных поклонниц. Гарри стоит перед трудным выбором: как избежать этой ловушки? Неудивительно, что его решение оказывается оригинальным — фиктивный брак!

Интересные факты

Мюзикл сочетает в себе элементы юмора, музыки и романтики, что делает его отличным выбором для зрителей, желающих провести вечер в компании ярких персонажей и захватывающего сюжета. Зажигательные мелодии Дж. Гершвина и колоритные диалоги создают уникальную атмосферу театрального искусства, где каждый найдет что-то близкое сердцу.

Не упустите возможность посетить этот увлекательный мюзикл и насладиться игрой талантливых актеров, музыкальными номерами и интригующим развитием событий!