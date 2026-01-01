Комедия о семейных недоразумениях

В доме уважаемого бизнесмена Эдмонда Фонтанжа назревает настоящий переполох. Отец семейства намерен выдать свою дочь Кристиану замуж за делового партнёра. Но у девушки уже есть избранник: это не кто иной, как секретарь её отца — честный, добрый, но небогатый Огюстен. Как только Эдмонд начинает разбираться в семейных делах, неожиданно всплывает новость о том, что у него есть внук!

Проблемы отцов и детей по-французски

Конфликты и недоразумения разгораются ещё сильнее, когда влюбленные, казалось бы, «дети» уже сами становятся родителями. Так «Просто бэби, или Любовь по-французски» превращается в комедийный водоворот, где каждый герой сталкивается с сюрпризами судьбы и в собственном доме обнаруживает совсем не ту идиллию, к которой стремился.

Юмор, музыка и французское очарование

Этот спектакль — настоящая французская комедия с музыкой, песнями, танцами и искромётными шутками. Забавные ситуации, в которые попадают герои, не дадут скучать ни на минуту и обеспечат зрителям хорошее настроение. А лёгкий, остроумный сюжет подарит смех и ощущение лёгкости, оставаясь в памяти надолго.

Не пропустите эту историю о том, как в каждом доме случаются недоразумения — особенно когда дети неожиданно вырастают и преподносят взрослым свои сюрпризы!