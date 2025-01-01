Спектакль Любовь по-французски, или Просто Бэби

Проблемы отцов и детей на французский лад
Всё смешалось в доме Фонтанж! Почтённый бизнесмен Эдмонд Фонтаж желает выдать дочь за делового партнёра, но Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря — доброго, порядочного, но небогатого Огюстена. Когда в доме Фонтаж появляется информация о внуке Эдмона, ситуация становится ещё более запутанной. Проблемы отцов и детей обостряются, когда у отпрысков появляются... собственные дети!
По-французски лёгкая и остроумная комедия «Просто бэби, или Любовь по-французски» — это извечная история о неразберихе, которая возникает в каждом семействе, когда родители сталкиваются с тем, что их послушные малыши внезапно повзрослели. Это спектакль, который станет отличным подарком для всех истинных любителей театра.
Замечательная музыка, песни, танцы, искромётные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои, — всё это не оставит зрителя равнодушным и запомнится надолго!
Семён Стругачёв