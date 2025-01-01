Спектакль Любовь по-французски, или просто Бэби

Блистательная комедия Семена Стругачева «Просто Бэби или Любовь по-французски» в Челябинске

Все смешалось в доме Фонтанж! Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтаж решает выдать свою дочь замуж за делового партнера. Однако у Кристианы свои планы: она давно влюблена в отцовского секретаря Огюстена, который добрый и порядочный, но не богат.

Ситуация осложняется, когда в семье появляется информация о внуке Эдмонта. Проблемы отцов и детей становятся все более запутанными, особенно когда у отпрысков возникают собственные дети! Эта французская комедия полна легкости и остроумия, и она расскажет о том, как родители сталкиваются с удивлением, когда их послушные малыши внезапно взрослеют.

Забавные моменты и музыкальное сопровождение

«Просто Бэби или Любовь по-французски» — это извечная история семейных недоразумений, наполненная замечательной музыкой, зажигательными песнями и танцами. Искрометные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои, не оставят вас равнодушными и гарантированно запомнятся надолго!

Не пропустите!

Приходите и насладитесь этой увлекательной комедией, которая поднимет настроение и заставит задуматься о том, что в каждом доме может произойти нечто неожиданное. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся!