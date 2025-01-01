Спектакль Любовь по-французски или просто Бэби

Всё смешалось в доме Фонтанж! Почтённый бизнесмен Эдмонд Фонтаж решает выдать дочь за делового партнёра. Однако Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря Огюстена — доброго и порядочного, но небогатого молодого человека. Ситуация усложняется, когда в доме Фонтаж возникает информация о внуке Эдмонта. Проблемы отцов и детей становятся ещё более запутанными, когда у отпрысков появляются собственные дети!
По-французски лёгкая и остроумная комедия «Просто бэби, или Любовь по-французски» — это извечная история о том, как в каждом семействе происходят неразберихи, когда родители осознают, что послушные малыши внезапно повзрослели. Поход на этот спектакль станет отличным подарком для всех истинных любителей театра.
Замечательная музыка, песни, танцы, искромётные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои, не оставят зрителя равнодушным. Этот спектакль запомнится надолго!
Семён Стругачёв
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