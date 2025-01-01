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Киноафиша Любовь по-французски или просто Бэби

Спектакль Любовь по-французски или просто Бэби

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Проблемы отцов и детей на французский лад в спектакле Семена Стругачева «Просто бэби, или Любовь по-французски»

Всё смешалось в доме Фонтанж! Почтённый бизнесмен Эдмонд Фонтаж решает выдать дочь за делового партнёра. Однако Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря Огюстена — доброго и порядочного, но небогатого молодого человека. Ситуация усложняется, когда в доме Фонтаж возникает информация о внуке Эдмонта. Проблемы отцов и детей становятся ещё более запутанными, когда у отпрысков появляются собственные дети!

По-французски лёгкая и остроумная комедия «Просто бэби, или Любовь по-французски» — это извечная история о том, как в каждом семействе происходят неразберихи, когда родители осознают, что послушные малыши внезапно повзрослели. Поход на этот спектакль станет отличным подарком для всех истинных любителей театра.

Замечательная музыка, песни, танцы, искромётные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои, не оставят зрителя равнодушным. Этот спектакль запомнится надолго!

В ролях

  • Сергей Рост
  • Ольга Прокофьева
  • Светлана Пермякова
  • Семён Стругачёв
  • Ярослав Воронцов
  • Андрей Носков
  • Юлия Ваганова
  • Маргарита Алешина
  • Евгений Ганелин
  • Валерия Забегаева
  • Дмитрий Аверин
  • Елена Вершинина
  • Вера Бенескриптова
  • Игорь Ключников

Режиссёр

Семён Стругачёв

Примечание: В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Режиссер
Семен Стругачев
Семен Стругачев
В ролях
Сергей Рост
Сергей Рост
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Ярослав Воронцов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 августа
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1500 ₽

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