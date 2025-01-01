Спектакль Любовь по-французски или просто Бэби

Проблемы отцов и детей на французский лад в спектакле Семена Стругачева «Просто бэби, или Любовь по-французски»

Всё смешалось в доме Фонтанж! Почтённый бизнесмен Эдмонд Фонтаж решает выдать дочь за делового партнёра. Однако Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря Огюстена — доброго и порядочного, но небогатого молодого человека. Ситуация усложняется, когда в доме Фонтаж возникает информация о внуке Эдмонта. Проблемы отцов и детей становятся ещё более запутанными, когда у отпрысков появляются собственные дети!

По-французски лёгкая и остроумная комедия «Просто бэби, или Любовь по-французски» — это извечная история о том, как в каждом семействе происходят неразберихи, когда родители осознают, что послушные малыши внезапно повзрослели. Поход на этот спектакль станет отличным подарком для всех истинных любителей театра.

Замечательная музыка, песни, танцы, искромётные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои, не оставят зрителя равнодушным. Этот спектакль запомнится надолго!

В ролях

Сергей Рост

Ольга Прокофьева

Светлана Пермякова

Семён Стругачёв

Ярослав Воронцов

Андрей Носков

Юлия Ваганова

Маргарита Алешина

Евгений Ганелин

Валерия Забегаева

Дмитрий Аверин

Елена Вершинина

Вера Бенескриптова

Игорь Ключников

Режиссёр

Семён Стругачёв

Примечание: В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.