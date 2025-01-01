Меню
Любовь пацана. Неинтеллигентный рассказ
Постановка
Театр современной драматургии 18+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-квартирник по прозе Павла Селукова

Приглашаем вас на уникальный спектакль-квартирник, вдохновленный прозой Павла Селукова. Это история о временах, когда джинсы на полу пахли сигаретами и распущенностью, а за любовь приходилось драться. Главными героями становятся образы, знакомые каждому, кто жил в Пролетарке, районе Перми, где родился автор и его персонажи.

О Пролетарке и её героях

Пролетарка — это не просто место на карте, это символ эпохи, который можно найти в каждом городе. Режиссер Андрей Донцов делится своим опытом: «Мне было интересно узнавать своих знакомых и друзей того времени буквально в каждом рассказе, хоть я и жил в Питере на Просвете». Это вдохновение позволяет создать атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то близкое и родное.

Темы и идеи спектакля

Спектакль раскрывает важные аспекты человеческой жизни. Как бы ни менялось время, всегда можно сохранить в себе умение шутить над собой, быть человечным в мире, полном трудностей, и, конечно, влюбляться. Эта простая, но глубокая идея станет основой для зрительского восприятия.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

  • Влад Островский
  • Полина Медикова
  • Эдриан Бернада
  • Юлия Южная
  • Ян Камашенков
  • Денис Баталенко
  • Евгения Шуткина
  • Анастасия Дубровская
  • Василиса Гринева
  • Полина Куликова

Не упустите возможность прикоснуться к живой театральной традиции и пережить вместе с героями спектакля их непростые, но полные жизни истории.

Фотографии

