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Любовь не умирает
Билеты от 1500₽
Киноафиша Любовь не умирает

Спектакль Любовь не умирает

12+
Режиссер Илья Ильин
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная история о вечных чувствах

Мюзикл «Любовь не умирает» приглашает вас в атмосферу московских дворов 70-80-х годов, где трое неразлучных друзей — Маша, Алик и Гоша — мечтают о великих подвигах и романтических приключениях.

Под мелодии лирических песен Михаила Круга оживают картины беззаботного детства, когда ребята случайно находят старинный портрет, который заставляет их по-новому взглянуть на любовь и судьбу. Но взрослая жизнь вносит свои коррективы: дороги друзей расходятся, а испытания времени проверяют на прочность их чувства и мечты.

Больше, чем мюзикл
Это путешествие в прошлое, где мечты были ярче, а чувства — искреннее. История, в которой юношеская романтика перерастает в глубокую, всепобеждающую силу. Спектакль рассказывает, что настоящая любовь и дружба могут преодолеть всё — расстояние, годы и даже невзгоды судьбы.

Погрузитесь в эту трогательную и вдохновляющую историю, чтобы ещё раз вспомнить, как важны поступки, которые мы совершаем ради тех, кто остался в нашем сердце навсегда.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 1500 ₽
13 сентября
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 1500 ₽
14 сентября
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 1500 ₽

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