Спектакль Любовь не картошка, не выбросишь в окошко

Лирическая комедия на сцене московского Театра эстрады

По пьесе Степана Лобозерова в далёкой российской деревушке намечается праздник. Деревенскому массовику-затейнику Михаилу предстоит подготовить клуб к торжеству. Он решает пригласить столичного художника, который будет жить у местной семьи. Так и начинается эта невероятная история.

Между гостем и хозяевами разрастается череда комических недоразумений. Каждый видит в Викторе то, что хочет увидеть: жениха, перспективного зятя или таинственного авантюриста. Острые диалоги и народный юмор, тонкий музыкальный фон дополняют комичные ситуации, происходящие с героями комедии.

Яркий, весёлый и энергичный спектакль не оставляет равнодушными зрителей. Они встречают его со слезами радости и благодарности, ведь это поистине доброе народное творение, отражающее жизнь и нас всех в это непростое время.

В ролях

Александр Панкратов-Чёрный

Нина Усатова

Павел Харизанов

Нина Семёнова

Полина Бахаревская

Дмитрий Малашенко

Режиссёр

Андрей Максимов

Автор

Степан Лобозеров