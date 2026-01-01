Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Любовь не картошка, не выбросишь в окошко
Билеты от 800₽
Киноафиша Любовь не картошка, не выбросишь в окошко

Спектакль Любовь не картошка, не выбросишь в окошко

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

Лирическая комедия на сцене московского Театра эстрады

По пьесе Степана Лобозерова в далёкой российской деревушке намечается праздник. Деревенскому массовику-затейнику Михаилу предстоит подготовить клуб к торжеству. Он решает пригласить столичного художника, который будет жить у местной семьи. Так и начинается эта невероятная история.

Между гостем и хозяевами разрастается череда комических недоразумений. Каждый видит в Викторе то, что хочет увидеть: жениха, перспективного зятя или таинственного авантюриста. Острые диалоги и народный юмор, тонкий музыкальный фон дополняют комичные ситуации, происходящие с героями комедии.

Яркий, весёлый и энергичный спектакль не оставляет равнодушными зрителей. Они встречают его со слезами радости и благодарности, ведь это поистине доброе народное творение, отражающее жизнь и нас всех в это непростое время.

В ролях

  • Александр Панкратов-Чёрный
  • Нина Усатова
  • Павел Харизанов
  • Нина Семёнова
  • Полина Бахаревская
  • Дмитрий Малашенко

Режиссёр

Андрей Максимов

Автор

Степан Лобозеров

В ролях
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Нина Усатова
Нина Усатова

Купить билет на спектакль Любовь не картошка, не выбросишь в окошко

Помощь с билетами
Июнь
26 июня пятница
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 800 ₽

В ближайшие дни

Grand канкан
12+
Музыка

Grand канкан

6 июня в 19:00 Московский театр оперетты
от 600 ₽
Муха-Цокотуха и её друзья
0+
Детский Музыка

Муха-Цокотуха и её друзья

17 октября в 12:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 500 ₽
Игроки. Иллюзия
16+
Комедия

Игроки. Иллюзия

20 июня в 19:00 Театр Гоголя
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше