Спектакль Любовь на троих

Любовь на троих
Постановка
Театр Даниила Миронова 18+
Возраст 18+

О спектакле

Уравнения поэтов: истории Некрасова и Маяковского

Театр Даниила Миронова пригласит зрителей на уникальный спектакль, посвященный жизням двух великих поэтов — Некрасова и Маяковского. В этой постановке пересекаются параллельные миры их существования, где каждая поэзия накладывает отпечаток на личные трагедии, чувства радости и страдания.

Две эпохи, два гения

Некрасов и Маяковский — оба являлись представителями разных исторических периодов, но их творчество связано не только литературным наследием, а также сложными человеческими отношениями. Каждый из них пережил любовные треугольники, которые оказывали значительное влияние на их стихотворения. Как тихий и страдающий Некрасов смог бы понять громового и бунтующего Маяковского? Это не просто вопрос, а ключевая тема спектакля.

Любовь как творческое топливо

Спектакль исследует, как любовь для этих poэтов стала не источником счастья, а топливом для их творчества. Каждая сцена пронизывает эти глубокие и порой пугающие истины, подчеркивая, что они сознательно шли на жертвы ради вдохновения, позволяя страсти перерастать в мощный поток слов и эмоций. Эти откровения создадут эффект перекрестия судеб, где переплетутся голоса двух поэтов, взывая к зрителю о понимании, сострадании и осмыслении.

Постановка будет интересна тем, кто увлекается поэзией и хочет увидеть, как личная жизнь может влиять на творчество. Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального спектакля, который обещает оставить глубокий след в душах зрителей.

Март
21 марта суббота
18:00
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
от 2500 ₽

