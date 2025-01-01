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Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов
Киноафиша Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов

Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Романа Постовалова о любви и судьбе

Роман Постовалов — один из самых самобытных комедийных актёров страны — представляет свой первый моноспектакль. Это удивительная история молодого человека, который решил посвятить себя службе в (тогда ещё) милиции, но неожиданно стал звездой самого популярного юмористического шоу по федеральному ТВ.

Искренность и юмор

Роман — уникальный актёр, который со сцены искренне расскажет историю своей жизни, полную хитросплетений и неожиданных поворотов. Его монологи подталкивают нас к простой мысли: главное — любить и верить, верить... и любить.

Многогранное театральное зрелище

В спектакле вас ждут песни и шутки, фееричные скетчи и откровенные монологи. Все эти элементы создают незабываемую атмосферу, где зрители становятся непосредственными участниками театрального действия.

Приглашаем на спектакль

Не пропустите возможность увидеть «Любовь, милиция и «недостаточно пятнистые берёзы». Мы ждём вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 18 октября
Пирамида Казань, Московская, 3
19:00

Фотографии

Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов Любовь, милиция и недостаточно пятнистые березы: Роман Постовалов

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