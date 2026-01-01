Спектакль «Любовь людей». Новая редакция пьесы в Невидимом театре

Приглашаем вас на новую редакцию пьесы «Любовь людей» 2026 года, созданную Дмитрием Богославским. Это мелодраматичная история, которая оставляет зрителей в состоянии разбитых надежд и светлых воспоминаний.

О сюжете

Спектакль раскрывает сложные отношения между простыми людьми. Герои сталкиваются с внутренними конфликтами, трудностями прощения и парадоксом любви, который одновременно приносит радость и страдания. На фоне стремительно проходящей жизни, как лента кинофильма, разворачивается история, в которой мелодрама постепенно перерастает в трагедию.

Команда

Режиссером спектакля является Семён Серзин, а художником выступает Соня Матвеева. В главных ролях задействованы:

Анна Щетинина

Миша Касапов

Андрей Вергелис

Николай Куглянт

Алёна Митюшкина / Настя Подосинникова

Иван Солнцев / Алексей Ведерников

Катя Ложкина / Юля Захаркина

Посетите спектакль и станьте свидетелями глубоких эмоциональных переживаний, которые останутся с вами надолго!