Любовь людей
Киноафиша Любовь людей

Спектакль Любовь людей

18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Любовь людей». Новая редакция пьесы в Невидимом театре

Приглашаем вас на новую редакцию пьесы «Любовь людей» 2026 года, созданную Дмитрием Богославским. Это мелодраматичная история, которая оставляет зрителей в состоянии разбитых надежд и светлых воспоминаний.

О сюжете

Спектакль раскрывает сложные отношения между простыми людьми. Герои сталкиваются с внутренними конфликтами, трудностями прощения и парадоксом любви, который одновременно приносит радость и страдания. На фоне стремительно проходящей жизни, как лента кинофильма, разворачивается история, в которой мелодрама постепенно перерастает в трагедию.

Команда

Режиссером спектакля является Семён Серзин, а художником выступает Соня Матвеева. В главных ролях задействованы:

  • Анна Щетинина
  • Миша Касапов
  • Андрей Вергелис
  • Николай Куглянт
  • Алёна Митюшкина / Настя Подосинникова
  • Иван Солнцев / Алексей Ведерников
  • Катя Ложкина / Юля Захаркина

Посетите спектакль и станьте свидетелями глубоких эмоциональных переживаний, которые останутся с вами надолго!

Купить билет на спектакль Любовь людей

Март
8 марта воскресенье
20:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 3300 ₽
27 марта пятница
20:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»

