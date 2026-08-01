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Киноафиша Любовь к трем апельсинам

Спектакль Любовь к трем апельсинам

Постановка
Цехъ 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Commedia dell'Arte на сцене театра Цехъ

«Больной принц и злая колдунья, две мертвые принцессы, дьявол с мехами и великанша-волшебница» — это не просто набор персонажей, а целая палитра эмоций и интриг, которые перенесут зрителей в мир театра и жизни.

Тема спектакля

Спектакль предлагает зрителю погрузиться в сложные игры добра и зла. Каждый персонаж олицетворяет различные грани человеческой природы, а зрителю предстоит разобраться в этой запутанной истории. Как в жизни, так и на сцене, маленькие дела могут привести к серьезным последствиям.

Что ожидать от спектакля?

Зрители увидят, как маленькое может стать огромным. Каждый сюжетный поворот поднимает важные вопросы о моральных выборах и их последствиях. «Commedia dell'Arte» известна своим остроумным юмором и мастерством импровизации, и этот спектакль не станет исключением.

Интересные факты

«Commedia dell'Arte» возникла в Италии в XVI веке и до сих пор волнует сердца зрителей по всему миру. Этот жанр театра славится своими яркими персонажами, масками и комическими ситуациями. Спектакли в этом стиле обычно отражают социальные и политические реалии времени, в котором они были созданы.

Не упустите шанс стать свидетелем удивительного представления, которое объединяет традиции и современность. Приходите и узнайте, как давно известные истории могут обретать новые смыслы на сцене!

Режиссер
Михаил Каргапольцев
В ролях
Виктор Бугаков
Ольга Почуйко
Роман Ласыгин
Ниеле Мейлуте
Андрей Чулков

Купить билет на спектакль Любовь к трем апельсинам

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В других городах
Август
18 августа вторник
19:30
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
от 1300 ₽

Фотографии

Любовь к трем апельсинам Любовь к трем апельсинам Любовь к трем апельсинам

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