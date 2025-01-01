Спектакль Любовь к трем апельсинам

Опера Сергея Прокофьева на сцене Мариинского театра

Опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» — это произведение, созданное композитором в тридцатилетнем возрасте, которое является метафорой любви к театру и карнавальной изнанке мира. Прокофьев, вдохновившись сюжетом комедии дель арте, сочинил оперу о театре, его чудесах, штампах и нелепостях, которые завораживали зрителей и самого композитора. Он использовал оперные средства для разоблачения «неправды жизни», тем самым создавая произведение о саморазрушении оперной иллюзии.

Возвращение на сцену

В последнее время публика могла наслаждаться полусценическим исполнением «Любви к трем апельсинам» в Концертном зале. Теперь театр возвращается к полномасштабному спектаклю, который был поставлен Александром Петровым и Вячеславом Окуневым в 1991 году.

Обновленная версия

В обновленной версии оперы зрители смогут услышать несколько поколений мариинских певцов: от магов и волшебниц, которые начали свою карьеру в 1990-х, до карнавальных героев, развлекших публику в 2000-х, а также новых солистов, впервые исполняющих роли придворных, принцев и принцесс.