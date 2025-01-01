Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь к трем апельсинам
Киноафиша Любовь к трем апельсинам

Спектакль Любовь к трем апельсинам

Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Александр Петров
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера Сергея Прокофьева на сцене Мариинского театра

Опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» — это произведение, созданное композитором в тридцатилетнем возрасте, которое является метафорой любви к театру и карнавальной изнанке мира. Прокофьев, вдохновившись сюжетом комедии дель арте, сочинил оперу о театре, его чудесах, штампах и нелепостях, которые завораживали зрителей и самого композитора. Он использовал оперные средства для разоблачения «неправды жизни», тем самым создавая произведение о саморазрушении оперной иллюзии.

Возвращение на сцену

В последнее время публика могла наслаждаться полусценическим исполнением «Любви к трем апельсинам» в Концертном зале. Теперь театр возвращается к полномасштабному спектаклю, который был поставлен Александром Петровым и Вячеславом Окуневым в 1991 году.

Обновленная версия

В обновленной версии оперы зрители смогут услышать несколько поколений мариинских певцов: от магов и волшебниц, которые начали свою карьеру в 1990-х, до карнавальных героев, развлекших публику в 2000-х, а также новых солистов, впервые исполняющих роли придворных, принцев и принцесс.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
11:30 от 1200 ₽ 15:30 от 1050 ₽ 19:30 от 1050 ₽

В ближайшие дни

Ретро
16+
Премьера Драма
Ретро
21 ноября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Двенадцатая ночь
16+
Комедия
Двенадцатая ночь
18 декабря в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Казанова
16+
Мюзикл
Казанова
12 сентября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше