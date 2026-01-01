Любовь к трём апельсинам: комедия масок на сцене Нового театра Сочи

Новый театр Сочи приглашает вас на спектакль «Любовь к трём апельсинам», выполненный в стилистике commedia dell’arte — итальянского импровизационного театра. В центре сюжета оказывается Труффальдино, один из комических персонажей, олицетворяющий дух этой увлекательной традиции театра.

Готовьтесь к зрелищу, полному итальянских страстей, интриг и неожиданных поворотов. На глазах у зрителей развернутся захватывающие дворцовые интриги, предательства, отравления и превращения. Эта история обещает приключения и, возможно, счастливое разрешение всех конфликтов.

Не рубите сплеча! В итальянских сказках трудно предугадать, чем всё закончится, и именно это придаёт спектаклю особую интригу. Но не беспокойтесь, ваш верный слуга Труффальдино всегда будет рядом, готовый прийти на помощь.

Вместе с актёрами вы отправитесь в королевский дворец, прокатитесь в живописных гондолах Венеции и станцуете задорную тарантеллу на карнавальном празднике. Кроме того, вас ждут известные итальянские мелодии, которые заставят ваши сердца биться в унисон с ритмами Италии!