Любовь и жизнь поэта. К юбилею Леонида Десятникова
16+
О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Леонида Десятникова в рамках проекта «Послушайте!»

Восьмой сезон музыкально-просветительского проекта «Послушайте!» открывает долгожданное событие – авторский концерт, посвященный юбилею выдающегося современного композитора Леонида Десятникова.

В программе прозвучат камерно-вокальные и инструментальные сочинения разных лет. Центральным произведением вечера станет легендарный вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на слова поэтов-обэриутов Даниила Хармса и Николая Олейникова. Это произведение стало культурным манифестом своего времени и продолжает привлекать внимание новых поколений слушателей и исполнителей на протяжении нескольких десятилетий.

Автор и музыкальный руководитель проекта Алексей Гориболь пригласил для участия в программе лучших молодых музыкантов и певцов Екатеринбурга, что становится доброй традицией. В дуэте с Алексеем Гориболем «Любовь и жизнь поэта» исполнит ведущий молодой солист Урал Оперы Фёдор Шинкевич, который с триумфом представил это сочинение на закрытии Фестиваля Святослава Рихтера в Тарусе.

Программа концерта

Первое отделение

  • «Альбом для Айлики» (1982) - Сюита для фортепиано в 4 руки
    • 1. Тоска по Родине
    • 2. Ария с колоколом
    • 3. Детское диско
    • 4. Средневековый танец
  • «Письмо отцу» (2007) - для голоса и фортепиано
  • «Смерть Авессалома» и «Танго» (1990) - из музыки к фильму «Закат» для скрипки и фортепиано
  • «Tracing Astor» / «По канве Астора» (1999) - для скрипки, альта, виолончели и фортепиано
  • «Вальс» и «Элегия» (2006) - из музыки к спектаклю Александринского театра «Живой труп» для скрипки, виолончели и фортепиано

Второе отделение

  • «Dichterliebe und Leben» / «Любовь и жизнь поэта» (1989) - Вокальный цикл на стихи Николая Олейникова и Даниила Хармса для тенора и фортепиано
    • 1. Послание, одобряющее стрижку волос
    • 2. Старуха
    • 3. Муха
    • 4. Постоянство веселья и грязи
    • 5. Жук (Рапсодия)
    • 6. Пассакалия
    • 7. Ая…

Исполнители

  • Алексей Гориболь - фортепиано
  • Фёдор Шинкевич - тенор
  • Темирлан Абедчанов - виолончель
  • Ольга Стародубова - сопрано
  • Михаил Калупин - скрипка
  • Петро Кобилецький - альт

Не упустите возможность стать частью этого замечательного музыкального события!

Октябрь
13 октября понедельник
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽

