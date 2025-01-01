Любовь и жизнь поэта. К юбилею Леонида Десятникова

Восьмой сезон музыкально-просветительского проекта «Послушайте!» открывает долгожданное событие – авторский концерт, посвященный юбилею выдающегося современного композитора Леонида Десятникова.
В программе прозвучат камерно-вокальные и инструментальные сочинения разных лет. Центральным произведением вечера станет легендарный вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на слова поэтов-обэриутов Даниила Хармса и Николая Олейникова. Это произведение стало культурным манифестом своего времени и продолжает привлекать внимание новых поколений слушателей и исполнителей на протяжении нескольких десятилетий.
Автор и музыкальный руководитель проекта Алексей Гориболь пригласил для участия в программе лучших молодых музыкантов и певцов Екатеринбурга, что становится доброй традицией. В дуэте с Алексеем Гориболем «Любовь и жизнь поэта» исполнит ведущий молодой солист Урал Оперы Фёдор Шинкевич, который с триумфом представил это сочинение на закрытии Фестиваля Святослава Рихтера в Тарусе.
Не упустите возможность стать частью этого замечательного музыкального события!