Любовь и жизнь поэта. К юбилею Леонида Десятникова

Юбилейный концерт Леонида Десятникова в рамках проекта «Послушайте!»

Восьмой сезон музыкально-просветительского проекта «Послушайте!» открывает долгожданное событие – авторский концерт, посвященный юбилею выдающегося современного композитора Леонида Десятникова.

В программе прозвучат камерно-вокальные и инструментальные сочинения разных лет. Центральным произведением вечера станет легендарный вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на слова поэтов-обэриутов Даниила Хармса и Николая Олейникова. Это произведение стало культурным манифестом своего времени и продолжает привлекать внимание новых поколений слушателей и исполнителей на протяжении нескольких десятилетий.

Автор и музыкальный руководитель проекта Алексей Гориболь пригласил для участия в программе лучших молодых музыкантов и певцов Екатеринбурга, что становится доброй традицией. В дуэте с Алексеем Гориболем «Любовь и жизнь поэта» исполнит ведущий молодой солист Урал Оперы Фёдор Шинкевич, который с триумфом представил это сочинение на закрытии Фестиваля Святослава Рихтера в Тарусе.

Программа концерта

Первое отделение

«Альбом для Айлики» (1982) - Сюита для фортепиано в 4 руки 1. Тоска по Родине 2. Ария с колоколом 3. Детское диско 4. Средневековый танец

«Письмо отцу» (2007) - для голоса и фортепиано

«Смерть Авессалома» и «Танго» (1990) - из музыки к фильму «Закат» для скрипки и фортепиано

«Tracing Astor» / «По канве Астора» (1999) - для скрипки, альта, виолончели и фортепиано

(1999) - для скрипки, альта, виолончели и фортепиано «Вальс» и «Элегия» (2006) - из музыки к спектаклю Александринского театра «Живой труп» для скрипки, виолончели и фортепиано

Второе отделение

«Dichterliebe und Leben» / «Любовь и жизнь поэта» (1989) - Вокальный цикл на стихи Николая Олейникова и Даниила Хармса для тенора и фортепиано 1. Послание, одобряющее стрижку волос 2. Старуха 3. Муха 4. Постоянство веселья и грязи 5. Жук (Рапсодия) 6. Пассакалия 7. Ая…

1. Послание, одобряющее стрижку волос 2. Старуха 3. Муха 4. Постоянство веселья и грязи 5. Жук (Рапсодия) 6. Пассакалия 7. Ая…

Исполнители

Алексей Гориболь - фортепиано

Фёдор Шинкевич - тенор

Темирлан Абедчанов - виолончель

Ольга Стародубова - сопрано

Михаил Калупин - скрипка

- скрипка Петро Кобилецький - альт

Не упустите возможность стать частью этого замечательного музыкального события!