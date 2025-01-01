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Любовь и все подробности
Киноафиша Любовь и все подробности

Спектакль Любовь и все подробности

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

О спектакле

Люди встречаются, влюбляются, женятся... Эти строки известны каждому, но путь к любви бывает нелёгким и извилистым. В спектакле «Любовь и все подробности» зритель окунется в множество разнообразных историй о любви, где переплетаются судьбы молодых и взрослых, женатых и разведённых.

Сюжет

У каждого героя своя история любви. Спектакль показывает, как зарождается страсть, как вспыхивает любовь и как со временем она может охладевать. Как герои теряют надежду на счастье и как борются за свои чувства. Каждая история полна неожиданностей и поворотов. Зритель увидит, как герои справляются с испытаниями на пути к своей мечте, какими средствами пытаются сохранить любовь и вернуть былую страсть. Эти истории не только развлекают, но и заставляют задуматься о собственных отношениях.

Режиссер
Татьяна Шуликова
В ролях
Арина Лопаткина
Игорь Малахов
Тимофей Ленских
Алена Нечепуренко
Софья Сергеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 августа
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
19:00 от 800 ₽
Новосибирск, 2 сентября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
19:00 от 800 ₽
Новосибирск, 16 сентября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности Любовь и все подробности

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