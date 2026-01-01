Оповещения от Киноафиши
Любовь и судьба
Концерт Новосибирской хоровой капеллы и инструментального ансамбля

В Камерном зале Новосибирской филармонии выступят Новосибирская хоровая капелла и инструментальный ансамбль под управлением В. Гуляева. На сцене зрителей ждут исполнители: Алексей Кобринский и Валерия Кривошеева на скрипке, а также Ольга Главацкая и Игорь Цыганков на фортепиано.

Дирижёр Игорь Юдин представит произведения таких известных композиторов, как Зацепин, Крылатов, Бабаджанян, Пахмутова, Мигуля и М. Дунаевский. Этот концерт станет настоящим подарком для любителей советской классики и камерной музыки.

Исполнители

  • Алексей Кобринский, скрипка
  • Валерия Кривошеева, скрипка

Партия фортепиано

  • Ольга Главацкая
  • Игорь Цыганков

Дирижёр

Игорь Юдин

Март
8 марта воскресенье
17:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 700 ₽

