Любовь и судьба

Концерт Новосибирской хоровой капеллы и инструментального ансамбля

В Камерном зале Новосибирской филармонии выступят Новосибирская хоровая капелла и инструментальный ансамбль под управлением В. Гуляева. На сцене зрителей ждут исполнители: Алексей Кобринский и Валерия Кривошеева на скрипке, а также Ольга Главацкая и Игорь Цыганков на фортепиано.

Дирижёр Игорь Юдин представит произведения таких известных композиторов, как Зацепин, Крылатов, Бабаджанян, Пахмутова, Мигуля и М. Дунаевский. Этот концерт станет настоящим подарком для любителей советской классики и камерной музыки.

Исполнители

Алексей Кобринский, скрипка

Валерия Кривошеева, скрипка

Партия фортепиано

Ольга Главацкая

Игорь Цыганков

Дирижёр

Игорь Юдин