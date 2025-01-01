Спектакль Любовь и странствия прапорщика Гринева

Классика русской литературы на сцене театрального центра «За Черной речкой»

Сегодня кажется, что мы уже рождаемся со знанием повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Она словно вмонтирована в наш генетический код. Маша, Петруша Гринёв, Савельич и Пугачев — герои нашего детства, которые не могут надоесть или наскучить, даже когда мы вырастаем.

Возвышенные чувства и благородные мысли

Чудесный текст Пушкина в нашем спектакле возносит зрителей в мир благородных чувств и возвышенных мыслей. Погружение в эту классическую историю открывает новые грани восприятия, позволяя увидеть знакомые образы с другой стороны.

