Спектакль Любовь и странствия прапорщика Гринева

Любовь и странствия прапорщика Гринева
16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Классика русской литературы на сцене театрального центра «За Черной речкой»

Сегодня кажется, что мы уже рождаемся со знанием повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Она словно вмонтирована в наш генетический код. Маша, Петруша Гринёв, Савельич и Пугачев — герои нашего детства, которые не могут надоесть или наскучить, даже когда мы вырастаем.

Возвышенные чувства и благородные мысли

Чудесный текст Пушкина в нашем спектакле возносит зрителей в мир благородных чувств и возвышенных мыслей. Погружение в эту классическую историю открывает новые грани восприятия, позволяя увидеть знакомые образы с другой стороны.

Не упустите возможность насладиться этой великолепной адаптацией, которая возвращает к истокам русской литературы и вызывает неизменные эмоции!

Режиссер
Олег Мендельсон
В ролях
Александр Иовлев
Ефим Каменецкий
Ксения Плюснина
Дарья Перова

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:30 от 1800 ₽

Фотографии

Любовь и странствия прапорщика Гринева Любовь и странствия прапорщика Гринева Любовь и странствия прапорщика Гринева Любовь и странствия прапорщика Гринева Любовь и странствия прапорщика Гринева Любовь и странствия прапорщика Гринева Любовь и странствия прапорщика Гринева

