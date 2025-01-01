Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Любовь и смерть
Билеты от 1200₽
Киноафиша Любовь и смерть

Любовь и смерть

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Философская лекция в Москве

Любовь и смерть, либидо и мортидо, Эрос и Танос — эти понятия пронизывают нашу культуру. На новом мероприятии мы приглашаем зрителей погрузиться в исследование этих двух сущностей через призму культурных, исторических и антропологических подходов. Узнайте, как понятия любви и смерти формируют наше восприятие мира и самих себя.

Доступны билеты на онлайн-трансляцию. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

О чем расскажут лекторы?

Анастасия Бурдина. «Смерть на страницах книг: от античности до наших дней»

Смерть — одна из главных тем мировой литературы. Почему мы так часто обращаемся к образам смерти? На лекции Анастасии Бурдиной мы отправимся в путешествие от древних трагедий до современных романов, исследуя, что именно привлекает писателей и читателей к этому последнему рубежу.

Мы обсудим, как смерть помогает раскрыть глубины человеческой души и ставит важнейшие вопросы о жизни, заставляя нас задуматься о смысле существования.

Елизавета Фетисова. «Философия любви: от эроса до абьюза»

Что такое Эрос? Древняя сила влечения, страсть или лишь выдумка Платона? На лекции Елизаветы Фетисовой мы поговорим о трансформации представлений о романтической любви от античных мифов до современности. Какие изменения произошли в эпоху цифровых технологий и быстрых решений?

Мы исследуем, почему любовь сегодня должна соответствовать строгим регламентам, а также обсудим влияние поп-психологии и терапевтического подхода на наши представления о чувствах и границах. Узнайте, какие сложности возникают в мире, где любовь теряет свое значение.

О лекторах

Анастасия Бурдина — автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».

Елизавета Фетисова — преподаватель философии, публичный лектор и креативный продюсер, ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.

Информация

Возрастное ограничение: 18+

Купить билет на выставка Любовь и смерть

Помощь с билетами
Ноябрь
16 ноября воскресенье
19:00
Auditorium Москва, Воздвиженка, 9
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
29 октября в 10:00 Арт-пространство Futurione
от 1770 ₽
Сказки и Развлечения Арбат 16
0+
Экскурсия Интерактивный
Сказки и Развлечения Арбат 16
9 января в 15:00 Музей детства «Сказки Арбат, 16»
от 800 ₽
Делаем куколку-оберег. Мастер-класс на двоих
6+
Мастер-класс Декоративно-прикладные
Делаем куколку-оберег. Мастер-класс на двоих
13 декабря в 15:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 1400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше