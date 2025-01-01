Философская лекция в Москве

Любовь и смерть, либидо и мортидо, Эрос и Танос — эти понятия пронизывают нашу культуру. На новом мероприятии мы приглашаем зрителей погрузиться в исследование этих двух сущностей через призму культурных, исторических и антропологических подходов. Узнайте, как понятия любви и смерти формируют наше восприятие мира и самих себя.

Доступны билеты на онлайн-трансляцию. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

О чем расскажут лекторы?

Анастасия Бурдина. «Смерть на страницах книг: от античности до наших дней»

Смерть — одна из главных тем мировой литературы. Почему мы так часто обращаемся к образам смерти? На лекции Анастасии Бурдиной мы отправимся в путешествие от древних трагедий до современных романов, исследуя, что именно привлекает писателей и читателей к этому последнему рубежу.

Мы обсудим, как смерть помогает раскрыть глубины человеческой души и ставит важнейшие вопросы о жизни, заставляя нас задуматься о смысле существования.

Елизавета Фетисова. «Философия любви: от эроса до абьюза»

Что такое Эрос? Древняя сила влечения, страсть или лишь выдумка Платона? На лекции Елизаветы Фетисовой мы поговорим о трансформации представлений о романтической любви от античных мифов до современности. Какие изменения произошли в эпоху цифровых технологий и быстрых решений?

Мы исследуем, почему любовь сегодня должна соответствовать строгим регламентам, а также обсудим влияние поп-психологии и терапевтического подхода на наши представления о чувствах и границах. Узнайте, какие сложности возникают в мире, где любовь теряет свое значение.

О лекторах

Анастасия Бурдина — автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».

Елизавета Фетисова — преподаватель философии, публичный лектор и креативный продюсер, ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.

Информация

Возрастное ограничение: 18+