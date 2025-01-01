Любовь и смерть, либидо и мортидо, Эрос и Танос — эти темы пронизывают наше существование и культурное наследие. Мы предлагаем вам уникальную возможность исследовать их взаимодействие на нашем новом мероприятии, которое погружает в глубокий анализ этих понятий.
Вы сможете услышать культурные, исторические и антропологические взгляды на то, как концепции любви и смерти формируют наше восприятие окружающего мира и самих себя.
Смерть — одна из самых влиятельных тем в мировой литературе. Но почему мы возвращаемся к этой теме? На лекции Анастасии Бурдиной вы сможете проследить, как менялось восприятие смерти от античных трагедий до современных романов. Мы попытаемся понять, что привлекает авторов и читателей в изображении этого последнего рубежа.
Лекция затронет важные вопросы о жизни и поможет раскрыть глубины человеческой души, приглашая к размышлениям о смысле существования.
Что такое Эрос? Чистая страсть или философская концепция? Елизавета Фетисова проведет вас через эволюцию представлений о романтической любви, начиная от античных мифов и заканчивая современными концепциями абьюза. Мы обсудим, как технологии меняют нашу любовь и каким образом общество формирует наши предпочтения.
Лекция поднимет вопросы о том, почему Эрос сегодня может казаться в агонии и как личные границы влияют на наши отношения. Мы изучим, что нужно делать, чтобы вернуть подлинность в мир любовных связей.
Анастасия Бурдина — автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».
Елизавета Фетисова — преподаватель философии и креативный продюсер, известная как ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.
Возрастное ограничение: 18+