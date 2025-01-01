Лекция Анастасии Бурдиной и Елизаветы Фетисовой "Любовь и Смерть: Танец Сущностей" в ЕСОД

Любовь и смерть, либидо и мортидо, Эрос и Танос — эти темы пронизывают наше существование и культурное наследие. Мы предлагаем вам уникальную возможность исследовать их взаимодействие на нашем новом мероприятии, которое погружает в глубокий анализ этих понятий.

Что вас ожидает?

Вы сможете услышать культурные, исторические и антропологические взгляды на то, как концепции любви и смерти формируют наше восприятие окружающего мира и самих себя.

О лекциях

Анастасия Бурдина: "Смерть на страницах книг: от античности до наших дней"

Смерть — одна из самых влиятельных тем в мировой литературе. Но почему мы возвращаемся к этой теме? На лекции Анастасии Бурдиной вы сможете проследить, как менялось восприятие смерти от античных трагедий до современных романов. Мы попытаемся понять, что привлекает авторов и читателей в изображении этого последнего рубежа.

Лекция затронет важные вопросы о жизни и поможет раскрыть глубины человеческой души, приглашая к размышлениям о смысле существования.

Елизавета Фетисова: "Философия любви: от эроса до абьюза"

Что такое Эрос? Чистая страсть или философская концепция? Елизавета Фетисова проведет вас через эволюцию представлений о романтической любви, начиная от античных мифов и заканчивая современными концепциями абьюза. Мы обсудим, как технологии меняют нашу любовь и каким образом общество формирует наши предпочтения.

Лекция поднимет вопросы о том, почему Эрос сегодня может казаться в агонии и как личные границы влияют на наши отношения. Мы изучим, что нужно делать, чтобы вернуть подлинность в мир любовных связей.

О лекторах

Анастасия Бурдина — автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».

Елизавета Фетисова — преподаватель философии и креативный продюсер, известная как ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.

Подробности мероприятия

Возрастное ограничение: 18+