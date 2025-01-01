Спектакль «Любовь и путешествия» в постановке выпускников ростовского филиала ВГИК

Скоро на сцене театра состоится премьера спектакля «Любовь и путешествия», созданного выпускниками актёрского факультета Ростовского-на-Дону филиала ВГИК. Под руководством народного артиста РФ Владимира Фокина и заслуженного артиста РФ Николая Ханжарова молодые таланты представят незабываемую интерпретацию произведений Виктории Токаревой.

О писателе

Виктория Токарева — известная русская прозаик, автор сценариев культовых советских фильмов, таких как «Джентльмены удачи», «Мимино» и «Шла собака по роялю». Её произведения отличаются глубиной и человечностью, словно беседа с мудрым другом, который делится жизненными уроками. Токарева мастерски передаёт тонкие нюансы человеческих взаимоотношений, что делает её рассказы актуальными и трогающими.

Сюжет спектакля

Спектакль основан на двух историях, каждая из которых исследует темы выбора, свободы и счастья. Главные герои — «обычные люди», чьи судьбы переплетаются в поисках ответов на важные вопросы.

Первая история

Андрей Прокушев — таксист, ведущий простую жизнь, полную быта и рутины. Однажды ему предлагают путёвки во Францию, и это событие становится поворотным моментом в его жизни. Как изменит этот шанс его восприятие мира и себя самого?

Вторая история

Андрей Гаврилин находится на грани разрыва с супругой. После ссоры он решает уйти из дома и снять дачу у приятеля. Здесь его встречает кошка Клава с котёнком, и Андрей начинает осознавать, что способен понимать язык животных. Как это открытие повлияет на его жизнь и отношения с близкими?

Не пропустите!

Спектакль «Любовь и путешествия» — это не просто развлечение, но и возможность задуматься о смысле жизни и своих приоритетах. Не упустите шанс увидеть талантливых молодых актёров в захватывающем и трогательном представлении!