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Любовь и Ленин
Киноафиша Любовь и Ленин

Спектакль Любовь и Ленин

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о жизни Ленина в Театре Мастерская

На сцене оживает один из малоизвестных эпизодов жизни Владимира Ульянова (Ленина) и его окружения в период эмиграции. Париж, начало XX века. Съемная квартира, в которой семья Ульяновых строит свои планы и мечты, обсуждает теории и живет буднями.

В этой повседневности появляется женщина, которая способна всколыхнуть размеренную жизнь «безвредных теоретиков». Елизавета Арманд, известная как Инесса, — пленительная, харизматичная, но такая загадочная. Между нею и Владимиром возникает нечто большее, чем дружба, что заставляет зрителей задуматься: что же происходило за закрытыми дверями этой парижской квартиры?

Чем интересен спектакль:

  • Необычный ракурс: история Ленина без лозунгов, знамен и революции. Здесь он — просто человек, друг, муж и возможно... любовник.
  • Живые детали: спектакль погружает зрителей в атмосферу эмигрантского Парижа. Маленькая квартира становится местом, где оживают радости, трудности и, возможно, тайны взаимоотношений.
  • Многослойный сюжет: вопросы о личной жизни исторических личностей и их буднях волнуют даже спустя столетия.

Почему стоит посмотреть:
Спектакль позволяет увидеть Ленина и его окружение с человеческой стороны, без привычного пафоса. Это история о том, как великие идеи соседствуют с маленькими радостями и непростыми чувствами.

Для тех, кто интересуется не только историей, но и психологией, это редкая возможность заглянуть за кулисы знаменитых судеб.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Василий Щипицын
Ксения Морозова
Марина Даминева
Илья Борисов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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