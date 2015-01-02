Спектакль Любовь и Ленин

На сцене оживает один из малоизвестных эпизодов жизни Владимира Ульянова (Ленина) и его окружения в период эмиграции. Париж, начало XX века. Съемная квартира, в которой семья Ульяновых строит свои планы и мечты, обсуждает теории и живет буднями.
В этой повседневности появляется женщина, которая способна всколыхнуть размеренную жизнь «безвредных теоретиков». Елизавета Арманд, известная как Инесса, — пленительная, харизматичная, но такая загадочная. Между нею и Владимиром возникает нечто большее, чем дружба, что заставляет зрителей задуматься: что же происходило за закрытыми дверями этой парижской квартиры?
Чем интересен спектакль:
Почему стоит посмотреть:
Спектакль позволяет увидеть Ленина и его окружение с человеческой стороны, без привычного пафоса. Это история о том, как великие идеи соседствуют с маленькими радостями и непростыми чувствами.
Для тех, кто интересуется не только историей, но и психологией, это редкая возможность заглянуть за кулисы знаменитых судеб.