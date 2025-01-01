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Любовь и голуби
Билеты от 1000₽
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История любви и возвращения

Простая как мир история: муж, отдыхая на море, влюбляется в яркую «курортную» фифу, совсем не похожую на его деревенских, и уходит из дома. Однако, нагулявшись на стороне, Кузякин осознает, как сильно тоскует по дому, по своей Наденьке и по голубям.

Лирика и романтика

Спектакль наполнен теплом и нежностью, пронизан лирикой народных песен и романтикой мелодий оркестра Поля Мориа. Каждая сцена трогает душу, возвращая нас к вечным ценностям: дому, семье, искренним чувствам.

Сложно, но получилось

Воплотить по-новому роли, любимые сразу несколькими поколениями, — задача непростая. Однако получилось настолько живо и ярко, что хочется воскликнуть: ёшкин кот!

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Александр Шатохин
Жанна Чирва
Любовь Ярлыкова
Вадим Соколов
Алина Лакомкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби

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