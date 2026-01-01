История любви и возвращения

Простая как мир история: муж, отдыхая на море, влюбляется в яркую «курортную» фифу, совсем не похожую на его деревенских, и уходит из дома. Однако, нагулявшись на стороне, Кузякин осознает, как сильно тоскует по дому, по своей Наденьке и по голубям.

Лирика и романтика

Спектакль наполнен теплом и нежностью, пронизан лирикой народных песен и романтикой мелодий оркестра Поля Мориа. Каждая сцена трогает душу, возвращая нас к вечным ценностям: дому, семье, искренним чувствам.

Сложно, но получилось

Воплотить по-новому роли, любимые сразу несколькими поколениями, — задача непростая. Однако получилось настолько живо и ярко, что хочется воскликнуть: ёшкин кот!