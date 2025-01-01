Меню
Любовь и голуби
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Музыкальная комедия по пьесе Владимира Гуркина

Милые комедии из далекого прошлого продолжают оставаться востребованными и в наше время. Это вполне оправдано. В мире, полном серых будней и грусти, иногда жизненно необходимо на полтора часа погрузиться в мир, где любовь побеждает мимолетные увлечения. Именно такой душевный разговор предлагается зрителям в музыкальной комедии «Любовь и голуби» на сцене театра «У Никитских ворот».

Сила простых, деревенских людей

Владимир Гуркин подарил нам незабываемую пьесу, в которой персонажи, такие как Василий Кузякин, Раиса Захаровна, Надежда, дядя Митя и баба Шура, учат нас жить с любовью, не прибегая к нравоучениям. Они показывают, как через простоту и искренность деревенских людей можно стать сильными, защищая тех, кого мы любим. Через улыбку мы учимся прощать даже самые болезненные предательства и верить в то, что любовь ждёт каждого из нас.

Театр, воспитавший поколения

Эта комедия, воспитавшая наши поколения, продолжает жить и в новом времени. Теперь она ждёт и тех, кто станет её зрителем в будущем. Сюжет всем известен, но не все знают, что в уста любимых персонажей Лариса Рубальская вложила поэтическую мелодию своих новых стихов. Песни, как высшая ступень выражения чувств, звучат в самых особенных моментах жизни, когда слова уже не могут выразить то, что живет в душе.

Режиссер
Ольга Агеева
В ролях
Юрий Голубцов
Владимир Давиденко
Маргарита Рассказова
Галина Борисова
Вера Десницкая

31 октября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1000 ₽

