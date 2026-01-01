Спектакль Любовь и голуби

Легендарная пьеса Владимира Гуркина на сцене Красноярской драмы

На пустой полутемной сцене в беспорядке разбросаны реквизит и кучки одежды. За стенами театра — промозглая дождливая осень. Артисты постепенно собираются на сцене, принося с собой повседневные заботы и недовольства погодой.

Скоро здесь произойдет необычное: мир репетиции станет теплым и знакомым миром семьи Кузякиных.

Фильм «Любовь и голуби» вошел в наш культурный код, а его диалоги стали цитатами, знакомыми всем. Режиссер Тимур Насиров подчеркивает, что его цель не в том, чтобы конкурировать с киношедевром или другими театральными интерпретациями. Для него «Любовь и голуби» — это возможность вновь поговорить со зрителями о чуде театра, о том, как создается мир спектакля и как он проникает в сердца и души зрителей.

Спектакль идет с антрактом.