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Любовь и голуби
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Легендарная пьеса Владимира Гуркина на сцене Красноярской драмы

На пустой полутемной сцене в беспорядке разбросаны реквизит и кучки одежды. За стенами театра — промозглая дождливая осень. Артисты постепенно собираются на сцене, принося с собой повседневные заботы и недовольства погодой.

Скоро здесь произойдет необычное: мир репетиции станет теплым и знакомым миром семьи Кузякиных.

Фильм «Любовь и голуби» вошел в наш культурный код, а его диалоги стали цитатами, знакомыми всем. Режиссер Тимур Насиров подчеркивает, что его цель не в том, чтобы конкурировать с киношедевром или другими театральными интерпретациями. Для него «Любовь и голуби» — это возможность вновь поговорить со зрителями о чуде театра, о том, как создается мир спектакля и как он проникает в сердца и души зрителей.

Спектакль идет с антрактом.

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В других городах
Октябрь
10 октября суббота
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 500 ₽

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